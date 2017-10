Les Jeux de 2018 sous tension

À 129 jours de l’ouverture des Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, la tension internationale ne cesse de monter. La péninsule coréenne est plus que jamais exposée au feu de la Corée du Nord et des États-Unis.

Tirs de missiles balistiques, menace d’essai nucléaire dans le Pacifique, exercices militaires, déclarations incendiaires sur Twitter, propos belliqueux entre leaders, déclarations violentes à l’ONU, trains de sanctions économiques sévères et interprétation de déclaration de guerre font en sorte que la braise ardente pourrait déclencher rapidement un incendie sans précédent. Un conflit armé guette. Des vies sont en jeu, de même que la tenue des Jeux olympiques.

« Nous sommes totalement prêts à recourir à l’option militaire et ce sera dévastateur pour la Corée du Nord », « Ce sera une destruction totale » ne sont que quelques déclarations-chocs du président américain Donald Trump depuis deux semaines.

D’un côté, Kim Jong-un, le chef suprême de la Corée du Nord surnommé « Rocket-Man » par Trump, ne semble pas prêt à reculer devant les trains de sanctions imposées par la communauté internationale. Il tente d’accélérer sa course à l’armement nucléaire. Et son régime accuse Washington de lui avoir déclaré la guerre, rien de moins.

La situation peut donc dégénérer en un claquement de doigts dans cette région du monde. La ministre des Sports de la France, Laura Flessel, a déjà averti que ses athlètes feraient l’impasse sur les Jeux si la tension devait s’envenimer davantage.

Jeux confirmés

Pour l’instant, le Comité international olympique confirme la tenue des Jeux de la 23e Olympiade d’hiver à PyeongChang, dont l’ouverture aura lieu au stade le 9 février, dans l’ombre du régime totalitaire situé à environ 75 km au nord. Il n’a aucun plan B et ne peut plus se tourner vers Sotchi ou Vancouver à quatre mois du grand rendez-vous.

Le CIO espère que le conflit sera réglé de façon diplomatique. Le mouvement olympique prône une société pacifique, « soucieuse de préserver la dignité humaine », peut-on lire dans sa charte. Une trêve est donc grandement souhaitée.

Bien que sécuritaires, les sites olympiques ont souvent été la cible d’attentats. Il suffit de se souvenir d’Atlanta en 1996 et de Munich en 1972. En 2014, les tensions étaient vives dans le sud de la Russie dans le conflit avec l’Ukraine. Dans un climat instable, Volgograd avait été la cible d’une attaque terroriste. Et à Rio, les tensions politiques et sociales laissaient craindre une escalade de la violence.

Qu’à cela ne tienne, le comité organisateur de Pyeongchang garde le cap et s’attend à accueillir le monde et plus de 2000 athlètes. La torche olympique sera allumée en Grèce le 24 octobre et arrivera à destination le 1er novembre.

Des Jeux entachés

Munich 1972

Prise d’otage sanglante qui fait 17 morts, dont 11 athlètes israéliens et un policier. Cinq des huit terroristes palestiniens trouvent la mort.

Montréal 1976

Un total de 22 pays africains boycottent les Jeux en raison de la présence de la Nouvelle-Zélande, dont l’équipe de rugby avait visité l’Afrique du Sud malgré l’apartheid.

Moscou 1980

L’invasion soviétique en Afgha­nis­tan divise la communauté internationale. Les États-Unis appellent au boycottage. Seuls 80 pays se présentent à Moscou.

Los Angeles 1984

Les pays de l’Est obtiennent leur revanche et boycottent les Jeux. Cela n’empêche pas 140 délégations olympiques d’y participer.

Atlanta 1996

Une bombe explose au parc du Centenaire, en plein cœur du village olympique. L’attentat fait 2 morts et plus de 100 blessés.

Salt Lake City 2002

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le monde n’est plus le même. Les mesures de sécurité sont renforcées en Utah.

Athènes 2004

L’Europe bouillonne. Des attentats terroristes sont perpétrés à Madrid et en Grèce dans les mois précédant la compétition.

Sotchi 2014

Volgograd est la cible de deux attentats terroristes à la fin de décembre 2013, à quelques semaines des Jeux. Les tensions sont vives entre la Russie et l’Ukraine. Un puissant arsenal militaire est mis en place pour assurer la sécurité sur le site olympique.