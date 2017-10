Mete, la surprise du camp

Victor Mete avait une philosophie assez simple depuis son arrivée le 7 septembre au camp des recrues. Il n’avait rien à perdre et tout à gagner. Trois semaines plus tard, Mete ressort comme le grand gagnant du camp du Canadien.

Le petit défenseur de 19 ans fera ses premiers pas dans la LNH ce jeudi contre les Sabres à Buffalo. Il a gagné sa place parmi les six premiers défenseurs de l’équipe, même si Claude Julien et Marc Bergevin n’ont toujours pas officialisé son poste.

Au début du camp, Julien parlait d’une simple expérience en plaçant Mete à la gauche de Shea Weber. Le CH cherchait à l’évaluer dans les meilleures conditions possible. Le défenseur des Knights de London n’a jamais déçu. Même quand Julien a voulu le sortir de sa zone de confort en l’utilisant avec Jordie Benn, le défenseur a répondu avec une prestation convaincante.

« Mon but était de rester le plus longtemps possible au camp, a rappelé Mete quelques minutes après le dernier match préparatoire, un gain de 9 à 2 contre les Sénateurs. J’ai maintenant terminé le camp et je suis toujours ici. Je prenais ça un jour à la fois. Je me disais constamment que je ne pouvais pas ralentir, j’ai toujours donné mon maximum. Je n’avais rien à perdre. »

« J’ai tout fait pour rester »

Mete a cimenté sa place à la ligne bleue de l’équipe en obtenant un but et une passe en plus d’afficher un dossier de + 4 à sa dernière rencontre préparatoire.

« Je sens que j’ai tout fait pour rester, a-t-il humblement répondu. J’aimerais être de la formation pour le premier match à Buffalo. Si je dois jouer ce premier match, il y aura plusieurs membres de ma famille et des amis qui feront le voyage de l’Ontario. J’aurai aussi des partisans de London. Il s’agirait d’un moment magique pour moi. »

« Je vais bien dormir d’ici l’annonce de l’équipe puisque j’ai tout donné, a-t-il continué. Le Canadien dictera mon sort. Si je dois retourner à London, j’aurai vécu une expérience formidable. Je reviendrai avec encore plus de confiance l’an prochain. »

La bénédiction de Weber

Mete a marqué le neuvième but dans la victoire écrasante contre la bande à Guy Boucher. Le défenseur de 5 pi 9 po et 184 lb a reçu une chaleureuse ovation de la part des partisans après avoir déjoué l’ancien du Tricolore, Mike Condon. À son retour au banc, Mete a aussi obtenu deux ou trois petites claques amicales de Weber sur son casque.

« C’était de l’amour, il le méritait », a affirmé Weber.

À ses années à Nashville, Weber a côtoyé une multitude de bons jeunes défenseurs. Les Roman Josi, Ryan Ellis et Mattias Ekholm ont grandi à ses côtés. Questionné à savoir s’il pouvait comparer Mete à un de ses anciens coéquipiers, le numéro 6 du CH n’a pu trouver la bonne réponse.

« Il est assez unique, a-t-il répliqué. Il n’est jamais nerveux avec la rondelle. Il attend juste assez longtemps pour opter pour le bon jeu. Pour un jeune de 19 ans, il joue avec une confiance incroyable. »