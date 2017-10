«Montréal mérite une autre coupe Stanley»: 10 citations de Claude Julien sur la saison du CH à venir

L’entraineur du Canadien de Montréal, Claude Julien, en est à effectuer ses derniers choix de joueurs pour la saison 2017-2018.

Il était sur le plateau de «Tout le monde en parle», dimanche, pour parler de la saison à venir et de sa vision de l’équipe.

Voici 10 citations à retenir de son passage:

1. «Ça va bien avec Michel Therrien. Je ne suis pas venu ici pour prendre la place de Michel. On se remplace et on recycle les entraineurs, c’est comme ça que ça marche.»

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

2. «À la fin de la série l’année passée... J’étais déçu. Pas nécessairement de mon équipe. On avait dominé dans tous sauf dans les buts marqués... On avait une bonne chimie. On croyait en nous-mêmes. C’est dommage que ça se soit fini comme ça.»

3. «Je pense qu’Alex Galchenyuk a tout ce qu’il faut pour réussir. Il a tout le potentiel. Mais il est jeune, il a des hauts et des bas. Il doit apprendre comment être régulier dans ses efforts.»

Martin Chevalier / JdeM

4. «À ce moment ici, je ne vois aucune raison pour laquelle Charles Hudon ne devrait pas être avec l’équipe. Il est très décidé, il a fait un bon camp, j’espère qu’il va connaître une bonne saison.»

5. «Un entraineur qui ne change pas d’idée n’est pas un bon entraineur.»

6. «L’échange de P.K., pour moi, vu de Boston, j’ai trouvé que c’était gagnant pour les deux équipes.»

7. «Moi, je parle à tout le monde dans l’équipe. C’est sûr que les gardiens ont une relation spéciale avec l’entraineur des gardiens, mais le patron, c’est l’entraineur-chef, alors si j’ai quelque chose à dire à Carey... ça fait partie de mon travail.»

8. «Quand j’ai eu presque fini ma carrière, à 28-29 ans, c’est là que j’ai commencé à penser à être coach ensuite. C’est tout ce que je connais le hockey. J’ai fait ça toute ma vie.»

9. «Je suis venu à Montréal pour gagner la coupe Stanley. Je veux ramener la coupe ici. Je ne veux pas le faire nécessairement pour moi, mais pour la ville qui mérite une autre coupe Stanley.»

10. «Ma famille est à Boston pour le reste de l’année, mais on va faire le déménagement l’année prochaine. J’ai hâte que mes enfants s’améliorent en français. Je m'ennuie d'eux.»