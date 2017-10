Jagmeet Singh élu chef du Nouveau Parti démocratique, avec 53,8% des votes

TORONTO | Le député provincial de l’Ontario Jagmeet Singh succède à Thomas Mulcair à la tête du Nouveau parti démocratique.

M. Singh a obtenu 35 266 votes dès le premier tour de scrutin, dimanche, soit plus de 50% des voix des membres (53,8%).

Il a été ainsi couronné chef du parti après une longue campagne à la direction du parti.

L’Ontarien Charlie Angus a obtenu 12 705 votes, la Manitobaine Niki Ashton 11 374 votes et le Québécois Guy Caron 6164 votes.

Jagmeet Singh était déjà pressenti comme meneur de la course, notamment pour avoir recruté plus de 50 000 nouveaux membres durant la course, dont 1 500 au Québec.

Même si c’est au Québec que ce parti politique a connu un immense succès lors de la vague orange de 2011, peu d’intérêt a été accordé à cette course dans la province.

Parmi les 124 000 membres néodémocrates qui peuvent voter pour leur prochain chef, seuls 4 900 sont québécois, soit à peine 4%.

Puisque M. Singh a recueilli la majorité des voix dimanche, aucun autre tour de vote ne sera nécessaire.