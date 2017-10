Premier bateau de croisière à Lévis: Lehouillier jubile

En s’amarrant vers 8h15 dimanche matin au quai Paquet, le Saga Sapphire, avec à son bord 700 passagers et 400 membres d’équipage, a écrit une page d’histoire en devenant le premier navire de croisière à choisir Lévis comme destination.

À LIRE AUSSI: Québec prise d’assaut par les titans des mers

«C’est un grand rêve qu’on réalise (à Lévis) de s’inscrire à l’intérieur des croisières internationales. Et on le réussit aussi grâce à l’audace des autorités du Port de Québec», a lancé le maire Gilles Lehouillier.



Il est trop tôt selon le maire pour évaluer les retombées économiques de cet arrêt.



Si l’événement est important pour la ville de Lévis, il s’inscrit aussi dans une démarche logique pour le Port de Québec. «Notre objectif est d’avoir 400 000 passagers d’ici 2025. Et l’offre du quai Paquet à Lévis devient importante pour y arriver», a souligné le PDG du port, Mario Girard, qui a pris une pause dans une excursion de chasse pour participer à «ce moment historique.»



Le Port de Québec devrait passer pour la première fois le cap des 200 000 touristes en navires de croisière en 2017.



L’avenir des futures croisières à Lévis dépend de la réaction des touristes et des opérateurs.



Le capitaine des premières



Après avoir démontré son enthousiasme, d’entrer dans l’histoire de Lévis, le capitaine du Saga Sapphire, Julian Burgess, réservait cependant une petite surprise. «C’est aussi un jour spécial pour moi parce qu’il y a 10 ans, j’ai été le premier capitaine à amener un navire de croisière à Saguenay. J’ai passé la journée d’hier (samedi) avec mon bon ami Ross Gaudreault (l’ancien PDG du port de Québec) et nous nous en sommes souvenus», a rappelé cet habitué du Saint-Laurent qui pilotait alors le Sea Princess.