Quand le cinéma devient symphonique

Depuis 2013, la compagnie américaine CineConcerts propose des projections de film avec la musique jouée en direct par un orchestre symphonique. À quelques jours de l’événement Harry Potter and the Chamber of Secrets en concert, à la Salle Wilfrid-Pelletier, Le Journal s’est entretenu avec le cofondateur de CineConcerts, Brady Beaubien.

C’est avec le film Gladiator que CineConcerts a amorcé ses activités, il y a quatre ans. L’entreprise fondée par le compositeur Justin Freer et le producteur Brady Beaubien a depuis répété l’expérience avec The Godfather, Breakfast at Tiffany, Star Trek et It’s a Wonderful Life.

« Nous avons remarqué que la musique n’est parfois pas appréciée à sa juste valeur dans les films, dit Brady Beaubien. Même s’il y a tout un travail derrière ça, le public ne s’en rend pas compte, car si la musique est bien faite, elle cadre naturellement avec le film. Nous avons donc décidé de créer un format qui allait célébrer cela. Au début, c’était plus une expérience qu’un modèle d’affaires. »

Mariage merveilleux

Depuis l’an dernier, la compagnie s’est attaquée à l’imposante franchise de Harry Potter et ses huit longs métrages. Après avoir présenté le premier volet, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter à l’école des sorciers), à Montréal en avril dernier, CineConcerts reviendra à la Place des Arts les 21 et 22 octobre pour le deuxième film de la franchise, Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter et la Chambre des secrets).

« À mes yeux, Harry Potter fait travailler l’imagination plus que toute autre série, dit le producteur. Les livres étaient tellement bien écrits. Et les films ont continué la tradition de créer des mondes incroyablement réalistes. Avec le concert et l’orchestre, il n’y a pas de meilleure façon pour connecter le public avec ce qui se passe sur l’écran. C’est un mariage merveilleux­­­. »

Avec CineConcerts, Brady Beaubien croit humblement pouvoir intéresser les gens qui avaient peut-être délaissé les salles de cinéma depuis quelques années. « Les gens aiment venir à ces concerts, car l’expérience est plus riche, intéressante et familiale qu’une sortie habituelle au cinéma, dit-il. Quand on va voir un film, c’est souvent dans le noir et de façon isolée. Nos concerts sont quant à eux très vivants et excitants. »

L’événement Harry Potter and the Chamber of Secrets en concert, produit par Attila Glatz Concert Productions, aura lieu les 21 et 22 octobre à la Salle Wilfrid-Pelletier. Pour les détails : placedesarts.com.