Réflexion d’un gars qui fait son temps

Je suis en prison dans un pénitencier fédéral. Je vous avais déjà écrit en 2015 et vous aviez publié mon massage sur « La vie d’un homme qui fait son temps en dedans ». Votre réponse m’a bien servi et je vous en remercie sincèrement. Je voudrais vous dire aujourd’hui que j’ai beaucoup évolué depuis ce temps, et que le chemin parcouru, pour moi un homme dans la cinquantaine, m’a mené à une période plus sereine de ma vie.

Coincé dans mon enfer intérieur lors de mon incarcération, je peux vous dire que le petit garçon que je cachais en moi depuis si longtemps a réussi à sortir de son cocon. J’ai appris à m’aimer, et surtout à ne pas juger les autres. Ce qui se passe dans la cellule d’à côté appartient au gars qui y vit, pas à moi. Les mots respect, amour et compassion, ont enfin pris un sens pour moi.

J’ai apprivoisé les bienfaits de l’auto-analyse, et je n’hésite plus à plonger en moi pour comprendre mes états d’âme. L’être humain est fait pour s’adapter, mais il faut le vouloir pour le faire. Je suis désormais capable de me regarder et de m’analyser pour comprendre le pourquoi des mauvais gestes posés par le passé et pour parvenir à me les pardonner. Et quand on se pardonne à soi, on est aussi capable de pardonner aux autres.

Je suis entré dans une belle phase de ma vie, et si moi j’y suis parvenu, tout le monde peut y parvenir. Oh je ne dirai pas que je ne suis pas encore frappé par des moments de détresse, que les idées suicidaires ne viennent pas encore me hanter, mais je suis désormais capable de les traverser sans m’enliser. Merci pour votre Courrier et pour l’amour qui s’en dégage. Merci de maintenir allumée la flamme de la vie. Que ce soit par la foi ou encore par une autre technique de vie, il y a toujours moyen de rallumer la flamme en soi.

Paul J.

Merci de votre témoignage. J’aime toujours recevoir un suivi sur l’évolution qui marque la vie des gens qui m’écrivent afin d’inspirer les lecteurs qui s’approprient la vie des autres pour évoluer. J’aime tout autant les mots de ceux et celles qui prennent la peine de témoigner de ce qu’ils ont fait de bien ou de mal, ou encore qui sollicitent un conseil pour amorcer un changement. La vie humaine est une suite de hauts et de bas qui servent à avancer. Et c’est en évoluant qu’on atteint ses objectifs de vie.