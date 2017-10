Séries non méritées

DENVER | « Je pense qu’on ne mérite pas d’aller en séries, tout simplement quand tu vois le match qu’on a fait aujourd’hui [samedi]. »

Laurent Ciman avait la voix éteinte, mais il n’avait pas perdu son franc-parler. Il n’est pas passé par quatre chemins pour critiquer la performance de l’Impact contre les Rapids.

« On est passé à côté de quelque chose de prenable. Franchement, je n’ai pas été impressionné du tout par cette équipe et on perd pareil. »

Une opinion partagée par Patrice Bernier.

« En première mi-temps, on semblait avoir les chances de marquer, ce n’est rien contre eux, mais c’est nous qui avons perdu le match. »

« On est dépité »

Bernier était lui aussi déçu de la façon dont le Bleu-blanc-noir s’est lui-même battu.

« C’est un match qu’on avait sous contrôle. On laisse les équipes revenir dans le match même quand elles ne le sont pas vraiment.

« On se tue nous-mêmes, a déploré le capitaine. C’est sûr qu’on est dépité parce qu’on sait que le résultat Toronto-New York nous était favorable. »

Bernier a notamment parlé d’un manque d’opportunisme en attaque.

« On ne peut que nous blâmer nous-mêmes, le match était à notre portée, mais on n’a pas su concrétiser et être alertes dans les moments cruciaux. »

Laurent Ciman a convenu que l’équipe avait fait du mauvais travail sur le plan défensif.

« On défend mal aussi, on ne se parle pas et ça crée des espaces et des possibilités pour l’adversaire. Quand on a le ballon, on a du mal à le faire circuler et on se marche un peu sur les pieds. »

Critiqué par de nombreux partisans sur les réseaux sociaux, le Belge n’est pas défilé.

« C’est frustrant, c’est facile de pointer du doigt, s’il faut critiquer quelqu’un, je suis assez grand, j’ai les épaules assez larges pour prendre le blâme. »