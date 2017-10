Six choses à savoir sur les rouages de la pègre asiatique à Montréal

L’opération Borax avait alors permis au SPVM, à la SQ et à la GRC d’appréhender 150 producteurs de pot, de localiser 172 plantations et de saisir 110 000 plants de marijuana dans les régions de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme et Valleyfield. Les cultivateurs et trafiquants avaient été privés de revenus potentiels de 90 millions $.