Un dîner-bénéfice anniversaire

Le prestigieux Dîner-bénéfice Cité Joie Rotary se teintera de couleurs toutes particulières lundi soir, dès 18 h, dans la salle de bal du Hilton Québec, alors que l’on soulignera les 55 ans de Cité Joie et le 60e anniversaire du Club Rotary Québec-Est.

Placé sous la présidence d’honneur de Mario Morin, CPA, CA, vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton, l’événement a pour but de venir en aide à Cité Joie qui, depuis 1962, est un centre de soutien aux familles vivant auprès d’une personne handicapée. Depuis 50 ans, près de 5 millions de dollars ont été amassés grâce au Club Rotary Québec-Est et ont été remis à Cité Joie. Renseignements : fondation@citejoie.com.

Un Bepp Open mémorable

Photo courtoisie

L’importateur de vins Beppino Boezio, le professionnel de golf André Gingras et l’agent immobilier Michel Duclos ont à nouveau montré leurs excellents talents d’organisateurs, le 26 septembre dernier au club de golf de Cap-Rouge, pour faire de la présentation du Bepp Open 2017 un véritable succès. Trente-six golfeurs (triés sur le volet) ont profité d’une merveilleuse journée chaude et ensoleillée, d’un terrain en parfaite condition, d’un succulent souper (pâtes, côtes de veau de lait avec manchon, un peu de vin !!! et crème brûlée), accompagné de chansons italiennes et d’airs d’accordéon. Permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu (Michel Marcotte, Michel Ricard et Rocco Cortina) avec qui nous sommes arrivés en 4e position cette année. Bravo à l’équipe gagnante composée, de gauche à droite, de : Danny Hallé, de Viandes Hallé, Pierre Deschênes (jeune retraité), Denis Lefrançois, du Groupe Theetge, et l’avocat Michel C. Bernier, de chez Bernier Beaudry.

Chef d’un jour...

Photo courtoisie

L’ex-restaurateur Beppino Boezio n’a pas perdu la main depuis la fermeture de son restaurant La Crémaillère en janvier 2016. Recyclé en importateur de vins de sa région natale (le Frioul), Beppino n’a pas hésité à se glisser en cuisine au club de golf de Cap-Rouge pour préparer le repas qui suivait son traditionnel tournoi de golf le 26 septembre dernier. Sur la photo, de gauche à droite : Danny Hallé, propriétaire de Hallé service alimentaire ; Beppino Boezio, chef d’un jour, et le chef Bruno Tremblay du club de golf de Cap-Rouge.

Pour la 3e fois

Photo courtoisie

La Ligue nationale de golf (LNG) du club de golf de Lévis a couronné récemment ses champions de la saison 2017. Réjean Samson et son coéquipier Jean-Guy Garnier, qui portaient les couleurs des Red Wings, ont mis la main sur le Coupe LNG, tant convoitée, pour la troisième fois (2012, 2014 et 2017). Ils ont disposé en finale des Ducks représentés par Jean-Renaud Delisle et Jean-Marc Bergeron.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sébastien Ménard (photo), notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec... Richard Powers, président du Groupe Richard Powers, (le King pour les intimes), 62 ans... Tiffany, chanteuse américaine, 45 ans... Jana Novotna, ex-joueuse de tennis, 49 ans... Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 66 ans... Claudine Chatel, comédienne québécoise, 66 ans... L’honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada de 2002 à 2012, 67 ans... Donna Karan, dessinatrice de mode et styliste américaine, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 octobre 2016. Neville Marriner (photo), 92 ans, violoniste et chef d’orchestre britannique, fondateur de l’Academy of St Martin-in-the-Fields... 2010. Roger Joubert, 81 ans, comédien et pianiste... 2007. Dewitt Tex Coulter, 83 ans, ancien grand joueur des Alouettes de Montréal (CFL)... 2001. Marc Gélinas, 63 ans, auteur-compositeur-interprète... 1998. Gene Autry, 91 ans, le cowboy chantant d’Hollywood... 1996. Robert Bourassa, 63 ans, premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et puis de 1985 à 1994... 1985. Rock Hudson, 59 ans, acteur américain.