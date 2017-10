13 choses que vous ne saviez pas sur Tom Petty

Le monde de la musique est ébranlé par le décès soudain de Tom Petty, décédé lundi à l'âge de 66 ans.

Avec ses 20 albums, le leader des Heartbreakers a définitivement laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock.

Voici 13 faits que vous ne saviez (peut-être) pas sur un des musiciens les plus importants du dernier siècle.

1. Tom Petty prêtait sa voix au personnage de Lucky dans la série animée King of the Hill.

2. Il avait été pressenti pour jouer dans le film Rock ‘n’ Roll high school mais il a refusé le rôle. La comédie mettra finalement en vedette les Ramones.

3. Il a suivi des cours de guitare donnés par Don Felder des Eagles.

4. Lui et son groupe The Heartbreakers possèdent leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

5. Son guitariste Mike Campbell lui a proposé d’enregistrer une chanson qu'il avait écrite, Boys of Summer, mais il a refusé. C'est finalement Don Henley qui enregistra la pièce et qui connut un immense succès.

6. Petty a fait des caméos dans les films FM et Made in Heaven en plus de tenir un rôle dans The Postman de Kevin Costner.

7. La maison de disque MCA a refusé de faire paraître son premier album solo, Full Moon Fever.

8. Son premier album à franchir le numéro 1 du Billboard fut Hypnotic Eye, paru en 2014.

9. Il s’est déjà produit sous les noms de scène Charlie T. Wilbury, Jr. et Muddy Wilbury au sein du groupe The Travelling Wilburys.

10. En 1987, sa maison familiale a été la cible d’un incendie criminel. Tous les membres du clan s’en sont tirés sains et saufs. Le coupable n'a jamais été retrouvé.

11. Le chanteur possède sa propre chaîne sur XM Radio.

12. En 1994, Tom Petty a presque réussi à convaincre Dave Grohl de devenir le batteur régulier des Heartbreakers. Ce dernier a plutôt opté pour former son propre groupe, The Foo Fighters.

13. Finalement Tom Petty a reformé son ancien groupe Mudcrutch en 2007, qui n'avait pas été actif depuis 1975. Depuis, ils ont fait paraître 2 albums.

(Source: Ultimate Classic Rock, Rolling Stone, Uproxx)