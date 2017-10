17 choses que tu vas comprendre seulement si t’es une fille qui joue au hockey

Tu as déjà sauté sur la glace avec un équipement qui pèse deux fois ton poids pour monter au filet?

Alors tu vas te reconnaître dans les 17 points suivants:

1. T’es pu capable d’entendre: «C’est cool une fille qui fait un sport de gars».

Grande visite au Camp des Canadiennes ! Look who's at Canadiennes hockey camp! @pou29 Une publication partagée par Les Canadiennes (@lescanadiennes) le 16 Août 2016 à 12h30 PDT

Le hockey, c’est un sport, point.

2. Tu ne comprends pas comment patiner avec des patins blancs.

Il y a des pics.

Oui Allo DANGER?

3. T’es jamais certaine de comment appeler ton protecteur pelvien.

Courtoisie

Avouons que c’est pas clair.

4. Pour une raison obscure, t’as jamais pensé que ça serait une bonne idée de jouer au hockey sans grille ni visière protectrice.

Jim Wells/Calgary Sun/QMI Agency

Ben non, la raison n’est pas obscure. C’est dangereux joueur au hockey sans grille, pis t’es pas crackpot.

5. T’étais sûrement jamais choisie la dernière dans tes cours d’éducation physique.

Une publication partagée par Andrew Carlin (@acphoto999) le 9 Mars 2016 à 4h54 PST

Allô.

6. T’es habituée d’être la seule fille dans un groupe de gars.

Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A N A S T A S I A (@poltronafrau) le 15 Août 2016 à 8h41 PDT

7. Tu t’es fait demander 117 fois si tu étais lesbienne.

Tu l’es peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être aussi que tu t’es déjà posé la question. Mais en tout cas, ça n’a rien à voir avec le hockey.

8. Chaque fois que les Olympiques d’hiver arrivent, tu capotes parce que le pays au complet va enfin être aussi enthousiaste que toi par rapport au hockey féminin.

Al Charest/Calgary Sun/QMI Agency

L’engouement va peut-être durer juste trois jours, mais c’est au moins ça, hen?

9. Tu n’as jamais droppé tes gants pour frapper à plusieurs reprises une autre joueuse dans le visage.

AFP

(Mais ça, c’est pas parce que tu joues au hockey féminin. C’est parce que tu joues au hockey, tu ne fais pas de boxe.)

10. Mais évidemment, ça ne t’a jamais empêchée d’écoper d’un petit deux pour rudesse...

AFP

*Oups*

11. Chaque fois que tu commentes une game de hockey et que tu hurles «OFFSIDE» agressivement avant un de tes amis gars, les gens sont surpris.

Légèrement excitées à l'idée de jouer demain ! Just a little excited for #GameDay vs Calgary tomorrow ! #GoFabsGo! Une publication partagée par Les Canadiennes (@lescanadiennes) le 13 Janv. 2017 à 9h19 PST

Ben quoi?

12. Serrer la main de l’adversaire pour toi, ça peut se faire à la fin de chaque partie.

AFP

Pas besoin d’attendre les play-offs. Que tu sois pee-wee, midget ou pro.

13. Tu as développé ta propre technique pour gérer tes cheveux dans ton casque.

Tresse, couette basse, coupe courte...

Aujourd’hui marque la fin du Camp d’été des Canadiennes 2017. Merci à ceux et celles qui ont passé les derniers jours avec nous! Nous espérons que vous avez aimé votre semaine et bon retour à la maison! ☀️🏒 / Today is the last day of Les Canadiennes Youth Summer Camp. Thank you all for joining us and we hope you enjoyed your week as much as we did! ☀️🏒 Une publication partagée par Les Canadiennes (@lescanadiennes) le 18 Août 2017 à 5h08 PDT

Pis ça ne marche pas toujours.

14. Et tu maitrises parfaitement l’art du chignon post-game.

Une publication partagée par Romana Kiapešová (@romcakiapesova) le 13 Mars 2016 à 6h38 PDT

15. Un stock de hockey de gars, ça ne sent pas les roses. Mais t’es bien placée pour savoir qu’un stock de filles, ça ne sent pas le lilas non plus.

Une publication partagée par Romana Kiapešová (@romcakiapesova) le 12 Févr. 2017 à 2h48 PST

16. Tu sais comment «féminiser» ton look de hockey.

Happy international women's day! | 📷by @heroimages Une publication partagée par Gorilla Creative Images (@gorillaimages) le 7 Mars 2017 à 21h02 PST

#LacetsRosesForTheWin

17. Et finalement, tu ne pourras peut-être jamais jouer dans la LNH, mais...

Al Charest/Calgary Sun/QMI Agency

Bonne saison à toutes les joueuses de hockey!