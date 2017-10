Attentat à Las Vegas: Le Cirque du Soleil annule tous ses spectacles sur la Strip

Au lendemain de l’attentat survenu à Las Vegas, l’organisation du Cirque du Soleil a décidé d’annuler toutes les représentations prévues ce soir à Vegas pour ses spectacles.

Ainsi, ce sont 12 représentations au total de KÀ, Mystère, Zumanity, Michael Jackson ONE, The Beatles LOVE et Blue Man Group qui ont été annulées. «Chacun avait deux représentations de prévues. Il n'y avait pas de représentation à l'horaire ce soir pour O et Mindfreak Live», a mentionné au Journal Marie-Hélène Lagacé, directrice principale des relations publiques et stratégie de communications au Cirque du Soleil.

Pour l'instant, seules les représentations de ce soir ont été annulées. L'organisation n'a pas pris de décision pour les prochains jours.

Quelques heures après la tragédie, l’équipe du Cirque s’affairait à localiser chacun de ses employés travaillant à Las Vegas. «Nous en avons 1500 à Las Vegas, dit Marie-Hélène Lagacé. Nous sommes en train de nous assurer qu’ils sont tous en sécurité. À l’heure actuelle, aucun de nos employés n’a été identifié parmi les victimes.»

Spectateurs confinés dans les théâtres

Peu de temps après la fusillade d’hier, tous les spectacles du Cirque qui étaient en cours ont été immédiatement mis en «lockdown» (mesures de confinement). «Ça fait partie de nos procédures de sécurité dans des cas comme ça, dit Marie-Hélène Lagacé. Toutes les issues menant à nos théâtres ont été verrouillées, en gardant tout le monde à l’intérieur, autant l’auditoire, que les employés et les artistes. Tout le monde a été gardé à l’intérieur jusqu’à ce que les autorités nous disent qu’il était sécuritaire de sortir. Ce sont des procédures que nous faisons conjointement avec MGM, qui possède les théâtres.»

Le Cirque du Soleil est présent à Las Vegas depuis 1993, qui marquait l’arrivée de son spectacle Mystère. Depuis, la compagnie québécoise a une présence permanente sur la Strip. «Nous voulons supporter notre communauté [dans une tragédie comme celle-là], dit Marie-Hélène Lagacé. Vegas, c’est comme notre deuxième maison. C’est sûr qu’on fait beaucoup partie du tissu communautaire là-bas. Notre priorité est aussi là-dessus aujourd’hui.»