Aux oiseaux à l’étang Burbank

Entre Drummondville et Sherbrooke, on ne s’attend pas à retrouver un plan d’eau avec plus de 200 espèces d’oiseaux comme le long du Saint-Laurent. C’est pourtant le cas de l’étang Burbank, situé à Danville, où va se dérouler la 15e édition de la Fête des oiseaux migrateurs durant le week-end de l’Action de grâce.

Les pieds bien au sec sur une passerelle ou dans une tour d’observation, on en a plein la vue. Nul besoin d’être un expert pour apprécier une envolée d’oies des neiges ou l’allure énigmatique d’un butor d’Amérique.

Des ornithologues seront sur place pour répondre aux questions et identifier sur demande les espèces d’oiseaux. Ne manquez pas d’apporter vos jumelles.

Au fait, toutes les activités sont gratuites. Mentionnons que la Corporation de développement de l’étang Burbank est constituée de bénévoles consacrant leur temps à préserver et mettre en valeur ce paradis des oiseaux.

Découvertes

Pour nous faire découvrir la faune ailée de l’étang, des visites guidées seront organisées le samedi et le dimanche. Des conférences sont aussi au programme.

Le lundi, une randonnée est prévue autour de l’étang. Le parcours de 4,5 kilomètres sera rehaussé par les couleurs qui sont à leur sommet lors de l’Action de grâce.

D’autres attraits

Une vingtaine d’exposants agrémenteront le site. Des artisans, des peintres et des sculpteurs. Il y aura également un kiosque avec nichoirs et mangeoires d’oiseaux ainsi qu’un autre avec des accessoires utiles pour l’observation comme des jumelles ou des guides d’identification.

Les tout-petits seront contents de faire une halte au mini-zoo et à la mini-ferme de lamas.

Mais ils feront aussi le plein de souvenirs avec tous ces oiseaux se donnant en spectacle.

En bref

Activités gratuites

Hébergement : Gîte McCallum et Auberge Jeffrey à Danville, Complexe hôtelier Le Williams à Asbestos

D’autres idées pour le week-end

Marcher au Mont-Brassard

Marquée d’un escarpement imposant, cette montagne de Saint-Zénon dans Lanaudière se laisse conquérir par un sentier permettant une randonnée de 4,5 heures. Chiens en laisse autorisés.

Randonnée à Bromont

Facile d’accès par l’A-10, le réseau de sentiers s’étire sur 80 km. Chiens acceptés en laisse sur 60 km. Longueurs variables convenant aux familles comme aux randonneurs aguerris.

Panoramas près d’Ottawa

Dans le parc de la Gatineau, les plus beaux points de vue sont aussi les plus accessibles. C’est le cas au belvédère Champlain. À découvrir : le sentier Lauriault ; facile, mais agréable.

