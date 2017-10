Bon départ pour Vincent Lévesque

Vincent Lévesque a profité de l’occasion pour se mettre en évidence.

À son premier match comme partant, le maraudeur du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi une interception dans la victoire de 34-0 face aux Redmen de McGill, dimanche. Il a été privé d’un deuxième larcin parce que le Rouge et Or avait commis une infraction sur la séquence.

« Ça donne le goût et j’ai hâte de rejouer, même si je sais que Kevin [McGee] reprendra son poste au prochain match, a souligné l’ancien quart-arrière des Gaulois de La Pocatière. Sur mon interception, j’ai eu la chance que Frédéric [Gagnon] fasse dévier le ballon. Sur la deuxième, j’avais bien vu le jeu. Le match a débuté rapidement puisque j’étais sur les unités spéciales lors du botté d’envoi. Après un jeu, la nervosité est partie. »

« Parce que j’ai fait un bon boulot, les entraîneurs seront moins nerveux avant de m’embarquer la prochaine fois et j’ai pu gagner la confiance de mes coéquipiers, d’ajouter Lévesque. Je vais conserver du temps de jeu sur les unités spéciales et je serai prêt si on a besoin de moi. J’ai pris de l’expérience et ça va me profiter dans le futur. »

« Joueur intelligent »

Si Lévesque se disait satisfait de son baptême comme partant, Glen Constantin a aussi aimé ce qu’il a vu de son joueur de deuxième année qui n’avait pas revêtu l’uniforme l’an dernier. « C’est un joueur intelligent et il dirige bien ses coéquipiers, a indiqué le pilote lavallois. Il comprend bien le jeu. »

Lévesque avait vu de l’action en fin de match lors de la première rencontre face aux Redmen, le 1er septembre.

Suspendu une partie par le RSEQ pour avoir plaqué James Tyrell au moment où le receveur des Stingers de Concordia se trouvait dans une position vulnérable, McGee retrouvera son poste samedi, lorsque le Rouge et Or rendra visite au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.