ADAM, Daniel



Le 28 septembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Daniel Adam, fils de feu madame Françoise Masse et de feu monsieur Paul Adam. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h à 19h.Il laisse dans le deuil ses trois fils : Simon (Julie Ferland), Philippe (Emily Fjeldsted) et Bruno (Téa Rudolf); la mère de ses fils, Monique Gagnon; ses petits-enfants : William, Lilirose et Daphné Adam; son frère José (Jacky Gélinas); ses neveux et nièces : Julie Moisan, Christian, Francis et Noémie Adam ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Daniel serait heureux de vous voir présents à cette célébration. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe, tél. : 1-855-288-2630, site internet : https://fondationjeanlapointe.org/donnez/ ou Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ): tél: 418-656-4999 site web : www.fondation-iucpq.org . Des formulaires de dons seront disponibles sur place.