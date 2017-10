Gigantesque bond des infractions liées aux drogues à Lévis

Les infractions liées aux drogues ont augmenté de 34 % à Lévis en 2016.

Cette augmentation fulgurante apparaît dans le rapport annuel déposé lundi par le chef de police de la Ville de Lévis, Michel Desgagné, lors du dernier conseil de ville avant l’élection municipale de novembre prochain.

Selon le rapport annuel, l’ensemble des crimes a augmenté de 1 % l’an passé. Toutefois, les délits concernant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ont explosé.

«Pour moi, c’est du travail d’initiative des policiers (...) Il y a du travail en amont et en aval de ça pour être capable d’accuser plusieurs personnes», a indiqué le chef Michel Desgagné, qui vient de compléter les neuf premiers mois de son mandat. Ces arrestations auraient majoritairement été réalisées pour des infractions liées à des drogues communes comme la marijuana, et ce, même si la légalisation pourrait voir le jour prochainement. «On continue, la Loi n’a pas changé. On applique la Loi».

Les crimes contre la personne ont également fait un bond de 5%.

Le nouveau chef Desgagné admet être encore en train de s’adapter à sa nouvelle ville et à ses nouveaux effectifs. Celui qui a aussi été chef de la Ville de Québec avoue que les effectifs sont moindres, l'obligeant à modifier ses décisions. «Au niveau du travail policier, c’est sensiblement la même chose, mais avec une ampleur différente. Pour moi, c’est une adaptation, les capacités ne sont pas les mêmes», a-t-il relaté. «Il y a plus de partenariat».

Plus d’heures de soccer

Lors de ce dernier conseil de ville de la Ville de Lévis, le maire Gilles Lehouillier a annoncé qu’un groupe de travail sera implanté afin de participer à la construction d’un terrain de soccer intérieur sur le site du Collège de Lévis. La municipalité soutient qu’elle aurait besoin de 1000 heures supplémentaires pour le soccer. Elle pourrait ainsi acheter ces heures au Collège de Lévis. Une participation financière sera aussi étudiée.

Par ailleurs, ce dernier conseil de municipal soulignait le départ de cinq conseillers qui ne sollicitent pas un autre mandat.