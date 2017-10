Le Plateau et Cap-aux-Diamants: les deux districts les plus risqués pour les piétons

C'est dans les districts du Plateau à Sainte-Foy et de Cap-aux-Diamants dans le secteur de la haute ville et du Vieux-Québec que les piétons sont les plus à risque d'être victimes d'un accident routier.

Accès Transports viables (ATV) a publié lundi un outil informatif permettant aux citoyens d'identifier quels sont les lieux les plus accidentogènes dans leur district électoral. ATV s'est servi de sa carte interactive, qui géolocalise les accidents de la route impliquant des cyclistes ou des piétons à Québec et Lévis entre 2005 et 2015. Cette carte est elle-même basée sur les données d’accidents de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Profitant de la campagne électorale municipale, l'organisme veut ainsi inciter les citoyens qui sont préoccupés par la sécurité des rues de leur quartier à interpeller les candidats aux postes de conseillers et de maire, a indiqué le directeur général Étienne Grandmont. «Il va y avoir toutes sortes de débats et plusieurs occasions de rencontrer les candidats. On espère que les gens vont aller les voir et leur demander quelles solutions ils proposent pour réduire le nombre d'accidents sur certains tronçons qui sont jugés problématiques.»

Les «points noirs» des tronçons les plus accidentogènes sont situés dans deux districts centraux, où la circulation automobile est très dense.

En effet, 12,8 % de tous les accidents impliquant des piétons à Québec ont eu lieu dans le district du Plateau, à Sainte-Foy.

Le boulevard Laurier est un endroit particulièrement dangereux pour les marcheurs, avec 75 accidents entre Lavigerie et Robert-Bourassa. Le chemin Sainte-Foy n'est pas en reste, avec 88 accidents entre Duplessis et Nérée-Tremblay, avec des points chauds à l'intersection de Quatre-Bourgeois et devant le Cégep Garneau.

Cap-aux-Diamants égale ce triste bilan avec 12,8 % des accidents faisant des victimes chez les piétons. Ce sont surtout les tronçons de rue Saint-Paul et Dalhousie dans le Vieux-Port et de la rue Saint-Jean dans le Faubourg qui sont les plus problématiques.

Même si Limoilou n'est pas l'un des districts les plus accidentogènes, l'intersection de la 18e Rue et de la 1re Avenue fait piètre figure, avec 16 accidents recensés.

La carte des districts est disponible ici.