Le premier Hackathon de Saguenay couronne Improbible

Le premier Hackathon des Journées de la Culture, qui se tenait en fin de semaine au Moulin à Cie à Chicoutimi, a couronné Improbible, une application qui s’adresse aux organisateurs de ligue d’improvisation.

L’événement, qui réunissait une trentaine de participants divisés en quatre équipes et dont c’était la première édition, avait lieu entre vendredi et dimanche.

L’application qui a remporté les grands honneurs, Improbible, a pour but de «faciliter l’organisation des soirées d’improvisation et améliorer les interactions entre les organisateurs et le public», indique un de ses créateurs, Samuel Taillon.

L’équipe d’Improbible a reçu une bourse de 1000 $, suite à l’évaluation des quatre projets par un jury composé des professionnels du milieu de la culture.

Un Hackathon est une rencontre de programmeurs qui se réunissent pour mener à terme un projet collaboratif pendant quelques jours.