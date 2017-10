Les animateurs radio réagissent à l’arrestation de Martin Pouliot

La communauté radiophonique a grandement réagi à l’arrestation de l’animateur Martin Pouliot, qui a été impliqué dans un accident dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’il conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Une femme de 37 ans a été gravement blessée lors de la collision. Martin Pouliot doit comparaître lundi au palais de justice de Québec.

Voici les réactions de certains animateurs:

Stephan Dupont

«Il doit être un peu content lui que ça brasse partout sur la planète à matin et qu’il se retrouve en page... plus loin qu’en page frontispice des différents quotidiens parce qu’il y a une femme qui a été blessée sérieusement dans l’accident dans lequel il a été impliqué avec les facultés affaiblies.»

Dominic Maurais

«Si Martin Pouliot avait été chroniqueur dans Maurais Live, je vous annonce que Phil Lefebvre (directeur général de la station) aurait fait un communiqué. Ça se peut que j’aie fait un communiqué moi-même soit dit en passant, parce que c’est sûr qu’il n’aurait plus remis les pieds ici ça, c’est sûr et certain.»

«Regardez, l’alcool au volant. On le dit, on le dit, on le dit, on le dit pis on le redit, mais ç’a l’air que c’est pas assez quoi? Aucune blessure dans son cas à lui, mais il a gravement blessé une femme dans la trentaine. [...] il y a quelqu’un qui subit les conséquences et qui va peut-être garder des séquelles pour le restant de ses jours. [...] C’est une chauffeuse du RTC. Pancréas perforé, bassin fracturé, me dit-on. [...] C’est un message pour tout nous autres. C’est le même message que j’envoie dans le cas de (Patrice) Demers. C’est un message pour tout nous autres!»

«J’ai de la peine pour la victime. J’ai de la peine pour lui comme telle. Mais je ne lui en veux pas non plus. Savez-vous quoi? Ça me laisse indifférent son sort à lui. [...] Il vit peut-être la fin de sa carrière.»

«Qu’est-ce qu’on a à retenir de ça? Moi, ce que je retiens de ça c’est qu’il faut être doublement, doublement, doublement prudent.»

Doc Mailloux

«Martin Pouliot a fauté gravement et ce matin je vais vous citer une parole du christ face à Marie-Madeleine, à ceux qui voulaient la lapider parce qu’elle se prostituait. Il a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. [...] Il va le payer cher.»

Sylvain Bouchard

«C’est sûr que là-dedans, et ce n’est pas la première fois que ça nous arrive ici, on n’est pas dans une situation qui est facile. Je parle peut-être un peu plus pour moi [...] dans mon cas à moi, ce n’est pas juste un ex-collègue, c’est un ami. Ça faisait un petit bout qu’on ne s’était pas vu, mais ce n’est pas grave. [...] Il y a une femme qui lutte peut-être encore pour sa vie. [...] Ça me fatigue de voir des proches, collègues, amis, autres parents, prendre le micro quand arrive un événement comme ça. Il faut se garder une petite gêne. C’est ça que je fais là. Le reste, on va traiter la nouvelle et il n’y aura aucun cover up, je vous le jure.»

Richard Martineau

«Comme quoi même quand t’es commentateur, pis que tu passes ton temps à donner la leçon, à faire la leçon [...] on a l’air meilleur que tout le monde et on a l’air à comprendre comment ça se passe le monde pis tout ça. On a l’air au-dessus de nos affaires. Comme quoi même un gars qui est commentateur peut agir comme un parfait imbécile.»

«C’est impardonnable. C’est inacceptable qu’en 2017, il y ait encore des gens qui conduisent complètement paf. Avec tout ce qui existe, tous les services de raccompagnement, avec les taxis, avec tout! Voyons donc, ça n’a pas de sens! Quand tu es abonné à la CAA, j’ai regardé ça hier, tu as droit à quatre raccompagnements gratuits. Il y en a plein de services!»

Catherine Gaudreault

«Quand tu décides de faire un métier public, c’est certain que oui tu es plus watché, tu es sous la loupe. Les gens vont te critiquer davantage et on a une responsabilité qui vient avec. Mais, un événement comme celui-là, me fait dire encore plus ce matin: “La grande, fais encore plus attention!” Je ne suis pas quelqu’un qui prend de l’alcool et qui conduit après, mais quand même. [...] Ce n’est pas que c’est plus important ou que c’est plus grave que quelqu’un qui n’est pas connu, mais oui, il faut être plus vigilant.»

«Il faut vivre avec ça. Tu choisis ce métier-là, vis avec ça aussi, vis avec les conséquences parce que la notoriété que ça donne et la visibilité, parfois tu es bien content, mais il y a l’envers de la médaille aussi. Il faut que tu sois plus blanc que blanc et c’est ça! Ça vient avec! Assumons.»

Myriam Ségal

«Moi, je pense à sa victime. [...] Tu finis par guérir, mais tu ne guéris jamais d’un gros traumatisme comme ça. Tu as toujours des séquelles qui finissent par te rattraper.»

«Le problème, c’est qu’on a une espèce d’indulgence pour les gens qui conduisent en état d’ébriété qu’on n’a pas pour d’autres criminels parce qu’on l’a tous fait dans une vie passée. [...] Le problème, c’est que tu ne sais jamais, quand tu prends le volant, si tu vas blesser ou tuer quelqu’un.»

«La vie de cette femme-là, qui a deux enfants, il l’a fragilisée. Je veux bien qu’on parle que c’est de valeur pour Martin, qui est, par ailleurs, quelqu’un qui réfléchissait, qui était dynamique, mais c’est bien plus de valeur pour sa victime.»

«Quand tu conduis en état d’ébriété, même si tu ne tues personne, c’est juste un hasard que tu n’aies tué personne. Le geste est aussi grave que tu ne tues personne ou que tu tues quelqu’un.»

Éric Duhaime

«Je suis allé relire sa page Facebook. La semaine passée, quand ils ont annoncé qu’Uber s’en allait, il a marqué “bonne chose”. Je me suis dit: Il aurait peut-être dû downloader l’application pis l’utiliser plutôt que souhaiter son départ.»

«Martin Pouliot a déjà été arrêté avec du pot dans son char, il y a très longtemps. Tsé, Martin Pouliot, c’est quelqu’un que je trouve très intelligent. Je vais le dire. [...] Il est structuré, il a des arguments. [...] J’ai toujours trouvé que Martin Pouliot c’est un gars intelligent, mais pas de jugement. Ce n’est pas la première fois que je remarque qu’il y a des erreurs et des problèmes de jugement. Pis, il y a eu d’autres cas. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais je me souviens de l’avoir rencontré, de l’avoir regardé pis dans ma tête je me disais: “ben voyons, qu’est-ce qu’il fait! Il réalise-tu ce qu’il est en train de faire? Il est en train de se caller!”»

«C’est un gars qui a une haute opinion de lui-même. Des fois ces personnes-là, on dirait que ça leur enlève la capacité de voir clair. [...] Christie, le gars, je savais qu’il ne roulait pas sur l’or, mais ça buvait du champagne, ça fumait des cigares, ça jouait la grosse vie dans les gros restaurants et ça donnait des leçons à du monde qui performait pas mal mieux que lui. [...] Un moment donné, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là éternellement.»