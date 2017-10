Les incontournables de la semaine du 2 au 8 octobre

1. Le spectacle intime : Joseph Edgar

L’auteur-compositeur-interprète acadien Joseph Edgar sera en spectacle le vendredi 6 octobre, au Côté-Cour de Jonquière pour livrer les pièces de son plus récent album, Ricochets. Celui qui a obtenu le succès commercial avec la pièce Espionne russe roule sa bosse dans l’industrie musicale depuis plusieurs années déjà, ayant fait des centaines de spectacles en Amérique du Nord et en Europe. Il interprétera les chansons qui se sont démarquées sur les ondes radio, Braises d’été et Tout ce que j’ai pu dire, qui mélange les influences de musique pop et folk.

2. La grande course : Le marathon du fjord

Les courses de toutes sortes sont de plus en plus populaires ici comme ailleurs. Le samedi 7 octobre se tiendra la 17e édition du Marathon du Fjord. La compétition comprend un vrai marathon de 42,2 km, un demi-marathon et une course de 5 km qu’il sera aussi possible de faire à la marche. Le circuit, une boucle de 7 km, se déroule sur les deux rives du Saguenay, dans les environs de la Zone portuaire de Chicoutimi. Avis aux intéressés, le parcours de l’épreuve est totalement plat et les départs auront lieu entre 8 h et 11 h 30.

3. La pièce de théâtre : Moule Robert ou l’éducation comique

Le Théâtre la Rubrique revient encore cette année avec sa production maison, qui est intitulée Moule Robert ou l’éducation comique. La pièce a été écrite par Martin Bellemare et mise en scène par Christian Fortin. Elle raconte l’histoire de Robert Moule, un homme volontairement bon qui se retrouve faussement accusé d’un crime. Elle tente de mettre en lumière ce qu’est la bonté. Moule Robert ou l’éducation comique met en vedette plusieurs comédiens qui résident dans la région. La première représentation aura lieu le 4 octobre à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière.