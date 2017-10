Longues files pour donner du sang à Las Vegas

Les résidents de Las Vegas n’ont pas hésité à aller donner du sang en pleine nuit pour venir en aide aux centaines de victimes de la fusillade meurtrière survenue hier.

Incapable de dormir, l’Américaine Shanda Maloney est embarquée dans sa voiture pour transporter des touristes dans le besoin. Vers 4h30, elle a raconté à la chaîne CNN s’être rendue à la clinique de dons de sang, où d’autres résidents avaient eu la même idée.

La file s’étirait jusqu’à l’extérieur du bâtiment, où de nombreuses personnes attendaient patiemment.

Les autorités ont d’ailleurs lancé un appel au don de sang et une collecte mobile sera aussi organisée aujourd’hui. La fusillade, en plein concert de musique, a fait au moins 50 morts et blessé plus de 400 personnes.

La générosité des résidents de la ville américaine n’est pas non plus limitée aux dons de sang, une collecte de fonds lancée sur le site Go Fund Me a déjà amassé plus 38 000 $ pour venir en aide aux proches des victimes.