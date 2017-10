Méli-mélo de réflexions personnelles

Votre pensée du jour de ce matin était incomplète et son signataire n’était pas le bon selon moi, puisqu’il s’agit d’une pensée du Mahatma Ghandi et non d’un psychologue anonyme. J’espère que vous corrigerez le tout. De plus je vous signale qu’encore une fois ce matin dans votre réponse, vous encouragez une femme qui désire demeurer avec un homme qui rend son épouse cocue avec elle. La dignité et le respect, qu’est-ce que vous en faites? Ne savez-vous pas que dans la vie, l’honnêteté a bien meilleur goût? De grâce, n’encouragez pas les femmes à poursuivre une idylle qui brise un ménage. S’il-vous plaît, oubliez ce que je viens de vous dire dans mon précédent envoi. Je retire mes paroles parce que j’avais mal lu. Je constate que vous encouragez le bonheur Madame.

A Tremblay

J’ai apprécié que vous fassiez une seconde lecture de cette lettre et que celle-ci vous amène à une conclusion différente. Je reproduirai la pensée à laquelle vous faites référence dans l’édition de demain matin du Journal.