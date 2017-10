Patrick Roy serait prêt à écouter Marc Bergevin

En entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, lundi soir, l’ancien gardien du Canadien de Montréal Patrick Roy a avoué qu'il considérerait une offre de consultant de la part du directeur général Marc Bergevin.

«C’est certain que la porte est ouverte, a-t-il déclaré. [Mais] c’est certain [également] que je ne m’imposerai pas. J’ai beaucoup de respect pour Marc. Je pense qu’il fait un travail extraordinaire avec l’organisation.»

Le téléphone n’a pas sonné pour Roy lorsque Bergevin a étudié les candidats pour remplacer Michel Therrien la saison dernière.

«Non, je n’ai pas reçu d’appel. C’est certain que la façon que j’ai quitté [l’Avalanche] peut faire peur aux directeurs généraux», a confié celui qui a quitté de sa propre volonté son poste d’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado durant l’été de 2016.

«Je n’aurais pas détesté avoir une entrevue avec Marc Bergevin. Mais je comprends aussi la situation. Claude Julien est un entraîneur extraordinaire avec une expérience qui est elle aussi extraordinaire. Il a roulé sa bosse, que ce soit à Montréal, au New Jersey ou à Boston. Il a connu tellement de succès à Boston.»

Le quinquagénaire apprécie maintenant la vie plus près de ses enfants – il deviendra grand-père en janvier, puisque sa fille attend un bébé avec son copain, l’attaquant québécois Pierre-Cédric Labrie – et en profite pour consacrer plus de temps au golf, sa grande passion. Parfois, il se surprend toutefois avec ses amis à jouer aux gérants d’estrade et à donner son grain de sel.

Un poste de consultant pourrait ainsi lui convenir en lui permettant de s’impliquer dans le processus décisionnel d’une formation sans se retrouver sous les feux de la rampe.

«C’est sûr que, des fois, j’aimerais ça jouer un rôle dans une organisation comme consultant et donner mon opinion. Mais on dirait que dans la dernière année, j’ai aimé être loin du feu de l’action. On dirait que ça a été le fun d’être un peu plus tranquille et ne pas être trop près des médias.»

Le Canadien, évidemment, revendique une place de choix dans le cœur du légendaire gardien.

«Même si ça ne s’est pas terminé comme j’aurais souhaité, il y a eu un grand rapprochement avec l’organisation à partir du moment où elle a retiré mon chandail et que j’ai commencé à aller voir certains matchs», a-t-il expliqué.

Des fleurs pour Carey Price et Jonathan Drouin

Roy a été invité à s’exprimer au sujet de Carey Price, qui vient de parapher un faramineux contrat de 84 millions répartis sur 10 ans au cours de l’été.

Selon le vainqueur de deux Coupes Stanley avec les Canadiens, l’espace significatif que l’entente de Price occupe sur la masse salariale ne représente pas un problème pour le Tricolore.

«Je pense que Carey Price est sans l’ombre d’un doute le meilleur gardien de la Ligue nationale. On a cependant hâte de le voir amener le Canadien aux grands honneurs.»

«Il y a le timing, poursuit-il. Il y a quelques années quand il s’est blessé contre les Rangers de New York [en finale de l'Est en 2014], ça a fait mal. Pas juste à lui, mais aussi à l’organisation, car tout était bâti autour de lui.»

Chez Price, Roy a repéré la même qualité qui a fait sa renommée durant sa carrière.

«J’aime les joueurs de caractère. Price est un joueur de caractère.»

Il tient par ailleurs en haute estime la nouvelle coqueluche québécoise du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin.

«Jonathan Drouin doit être Jonathan Drouin, ça finit là. Il a tellement de talent, tellement de belles habiletés comme joueur. Sa lecture de jeu est extraordinaire. S’il reste lui-même, il va connaître beaucoup de succès avec le Canadien», a-t-il opiné.