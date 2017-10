[PHOTOS] Voici à quoi ressemblera la bibliothèque Gabrielle-Roy après son agrandissement

Le consortium Saucier + Perrotte | GLCRM a remporté le concours d’architecture pour l’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy, un mégaprojet de 40 millions$ qui devrait s’achever en décembre 2021.

«C’est très lumineux. Ça va être un phare pour Saint-Roch. C’est très très audacieux», s’est exclamé le maire Labeaume, lundi après-midi, lors d’un point de presse organisé à l’hôtel de Ville de Québec. D’entrée de jeu, Régis Labeaume a expliqué qu’il s’agissait d’une activité à laquelle il assiste à titre de «maire» et non pas de candidat à la mairie.

Photo courtoisie

Le jury, qui a sélectionné ce projet, a cité les principaux éléments qui expliquent les «forces» de la proposition: l’intégration urbaine soignée; la qualité esthétique et signalétique du design architectural; l’apport de lumière naturelle au sous-sol; la localisation de la salle de diffusion; la simplicité et la clarté de lecture des cheminements intérieurs et le potentiel élevé de revitalisation du quartier. En tout, quatre firmes étaient en lice pour ce concours.

Le projet d’agrandissement nécessitera la fermeture de la bibliothèque Gabrielle-Roy pendant deux ans. Mais cette fermeture momentanée ne devrait pas intervenir avant la fin 2019, a précisé Régis Labeaume. Durant les travaux, les activités habituelles de la bibliothèque relocalisées dans deux endroits que la municipalité n’est pas encore prête à dévoiler.

Endroits de rassemblement

Gilles Saucier, associé principal à Saucier + Perrotte, s’est dit «très heureux» de cette distinction. Il a insisté sur l’importance d’emmener «beaucoup de lumière» à l’intérieur de ce lieu du savoir. «On a voulu créer beaucoup d’endroits de rassemblement en multipliant les espaces intérieurs et extérieurs», a-t-il expliqué.

Le projet d’agrandissement et de réfection de la bibliothèque nécessite un investissement total de 40 millions$, dont 7,4 millions$ en provenance du gouvernement du Québec. L’inauguration est donc prévue pour décembre 2021. «Les espaces de la bibliothèque seront aménagés pour former neuf foyers thématiques, disposés de façon à suggérer un parcours. Les liens et les aires de circulation entre ces foyers offriront également aux visiteurs une expérience spatiale positive, ludique et récréative», rappelle-t-on.