«Pourquoi m’avoir fait venir ici ?»

Une longue traversée de l’Atlantique pour atterrir en Espagne et n’y effectuer que huit petits tours de piste.

Patrick Carpentier rentre à Montréal cet après-midi après avoir fait lundi un essai plutôt symbolique qui n’aura aucune suite en Formule électrique.

« On m’a fait miroiter qu’un volant était disponible pour la saison prochaine en FE, a indiqué le pilote québécois en entrevue téléphonique au Journal. Mais il n’en est rien. Je ne sais pas quoi penser... »

Comme prévu, le pilote québécois, qui souhaitait sortir de sa retraite pour rouler en FE, a accepté l’invitation du maire Denis Coderre et du président de la série, Alejandro Agag, pour participer à une séance d’essais privés.

Pour constater, dès son arrivée au circuit de Valence, que ce contact n’était en réalité, doit-on comprendre, qu’une récompense pour avoir accepté d’être porte-parole l’été dernier à l’ePrix de Montréal. Il n’a bouclé que huit tours avant de se faire dire de rentrer au puits de ravitaillement pour de bon.

« J’avais un feeling, à mon arrivée au circuit, que ça ne mènerait nulle part, a-t-il relaté. On m’a fait rouler sans la présence des pilotes réguliers de la série. Mes tours de piste n’ont jamais été chronométrés.

« La voiture qui m’a été confiée était en réalité la monoplace de première génération au volant de laquelle j’avais effectué des tours de démonstration à Montréal l’été dernier. Les pilotes qui m’ont précédé étaient sur place pour préparer la nouvelle saison. Jamais on ne m’a donné l’opportunité de me comparer à eux.

« Pourquoi, s’interroge-t-il, m’avoir fait venir ici en sachant que je n’avais aucune chance de convaincre une équipe ? Toutes les places sont occupées. »

De la poudre aux yeux

Carpentier avoue s’être entraîné très sérieusement ces derniers mois dans l’espoir de faire partie du plateau de la quatrième saison de FE, qui s’amorcera les 2 et 3 décembre à Hong Kong et qui fera escale à Montréal les 28 et 29 juillet 2018.

« J’ai fait du vélo intensivement pour être prêt à toute éventualité, indique-t-il. Mais force est d’admettre que ça ne marchera pas. Il n’y aura pas de suite.

« La bonne nouvelle, c’est que je me suis offert du bon temps, toutes dépenses payées, dans un pays que je n’avais jamais visité. Je suis prêt à accepter une autre invitation pour faire la même chose... »

Agag et Denis Coderre avaient annoncé en grande pompe, au lendemain du premier événement de Formule électrique à Montréal, que Carpentier avait été invité à faire des essais en Espagne.

C’est maintenant chose faite, mais ce n’était que de la poudre aux yeux. Carpentier ne sera pas au départ de la course de la FE à Montréal. Et on doute maintenant que son mandat comme porte-parole soit renouvelé.