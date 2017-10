La Fondaction CSN, avec l’appui du Conseil du patronat du Québec et de la Corporation des parcs industriels de Québec, tiendra mercredi soir, dès 17 h 30 au Centre des congrès de Québec, la toute première présentation des Prix Créateurs d’emplois du Québec. Ces prix rendront hommage aux entreprises de partout au Québec qui contribuent à la croissance de leur territoire. Les lauréats grands créateurs d’emplois de chacune des 17 régions administratives du Québec seront dévoilés lors de cette soirée gala. Près de 1000 personnes d’affaires, entrepreneurs, représentants gouvernementaux et chefs d’entreprises sont attendus à cet événement prestigieux. Renseignements : http://createurs-emplois.ca/.

Les 10 ans de l’UQAR à Lévis

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR), qui est présente à Lévis depuis 1980, célèbre, cet automne, le dixième anniversaire de son campus du boulevard Alphonse-Desjardins. Pour l’occasion, la première phase d’une exposition de photos relatant les moments marquants a été dévoilée en présence du recteur de l’UQAR et du personnel du campus de Lévis. Sur la photo, Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR, est accompagné de l’ancien vice-recteur au campus de Lévis et à la planification, Robert Paré, qui a été le premier employé du campus de Lévis en 1980.

Nouvelle directrice

Bravo à Guylaine Martin qui occupe, depuis le 25 septembre dernier, le poste de directrice de la Fondation du Cégep Limoilou. Au fil des ans, Guylaine a toujours su établir et maintenir des liens privilégiés avec les acteurs clés du monde des affaires avec d’abord des incursions au sein de l’équipe des ventes corporatives chez Mode Avalanche, puis dans le domaine des médias avant d’être employée de la Fondation du CHU de Québec depuis 2010 en tant que directrice des dons majeurs et des dons planifiés. Bonne chance pour ce nouveau défi.

Nouvelle conseillère

TACT Intelligence-conseil, la plus importante agence de communication à propriété 100 % québécoise, qui compte un bureau à Québec (333, Grande Allée Est) vient d’accueillir dans son équipe la nouvelle conseillère Paméla Champagne-Côté. Ingénieure de formation, Paméla a conçu, au cours des dernières années, des stratégies de relations publiques et gouvernementales qui ont requis doigté et diplomatie pour des entreprises d’envergure internationale. Impliquée dans son milieu, elle siège au conseil d’administration de la Fondation du Séminaire des Pères Maristes.

Anniversaires

Éric R. Mercier (photo), délégué général du Québec au Mexique, responsable des relations avec Cuba, 50 ans... Donald Theetge, de Mercedes Benz St-Nicolas, Circuit Acura et Honda Franck et Michel... Stéphane Dion, porte-parole de Revenu Québec, 36 ans... Réal Perron cofondateur et président de TéléMag Québec... Michel Beaudoin, de la Commission des normes du travail... André Robitaille, comédien et animateur radio et télévision, 54 ans.

Disparus

Le 3 octobre 2015. Julie Grenier (photo), 37 ans, chef des communications régionales à Radio-Canada, ex-directrice marketing des Galeries de la Capitale et auteure de La vie au pas de course... 2014. Alan Henning, 47 ans, travailleur humanitaire britannique, assassiné par des extrémistes islamistes... 2013. Bill Eppridge, 75 ans, photojournaliste américain... 2011. Aden Meinel, 88 ans, astronome américain...