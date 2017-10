Ravagé par la tragédie de Las Vegas

Jason Zucker, du Wild du Minnesota, a été profondément affecté par la tuerie qui a fait une soixantaine de morts, dimanche soir à Las Vegas.

L’attaquant a la ville de Las Vegas dans son cœur. Il avait deux mois seulement quand ses parents ont choisi de quitter Newport Beach, en Californie, pour s’établir dans la capitale du jeu.

Des 700 joueurs de la LNH, Zucker est le seul qui a grandi et joué son hockey mineur au Nevada.

L’ailier de 25 ans n’arrive pas à comprendre le geste de Stephen Paddock qui a ouvert le feu à l’arme automatique à partir du 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay pendant un festival de musique country dans les rues de Las Vegas.

En plus des quelque 60 morts, au moins 527 personnes ont été blessées dans la fusillade.

« Un de mes amis était au concert de Jason Aldean, a raconté Zucker en entrevue téléphonique au Journal de Montréal. Il fait partie des blessés. Il est à l’hôpital, mais maintenant dans une condition stable. J’ai parlé à sa famille plus tôt aujourd’hui. Ils m’ont dit qu’il serait correct. C’est difficile à accepter. Il était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. »

Jour noir

Zucker avait hâte de quitter la glace lundi pour parler à son monde.

« Je n’avais pas trop la tête au hockey, a-t-il admis. J’ai participé à notre entraînement avec le Wild, c’était une journée routinière. J’ai toutefois passé beaucoup de temps sur mon téléphone. Je voulais m’assurer que tout mon monde se portait bien. »

« Je me considère chanceux puisque ma famille est saine et sauve. C’est un moment difficile pour la ville. Mais nous rebondirons. Il y aura un grand élan de solidarité. Ça ne sert à rien de vivre dans la peur. C’était une journée sombre et immensément triste. Las Vegas est dans mon cœur et cette ville le sera toujours. Je reste là durant l’été, mes parents et mes amis y habitent également. »

Le père de Jason Zucker travaille dans la construction de casinos à Las Vegas.

Dans un tel contexte, le hockey devient bien secondaire. Mais les Golden Knights feront leurs débuts dans la LNH vendredi en visitant les Stars à Dallas.

Les Knights joueront leur premier match à Vegas le 10 octobre contre les Coyotes de l’Arizona.

Repêché par le Wild au deuxième tour en 2010, Zucker n’a pas comme objectif de jouer un jour dans la ville de son enfance.

« Je ne sais pas si ce serait un rêve, a-t-il expliqué. J’ai le logo du Wild tatoué sur le cœur et le Minnesota est devenu ma deuxième maison. C’est une grande ville de hockey. J’ai hâte de jouer un premier match contre les Golden Knights à Vegas. Je ne croyais jamais qu’un jour, j’étais pour jouer une rencontre de la LNH au Nevada. »