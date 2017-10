STLévis: deux fautes dans un message Twitter d'une vingtaine de mots

La Société de transport de Lévis (STLévis) ne s'est pas illustrée pour la qualité de son français lundi, alors qu'elle a publié un message Twitter contenant deux fautes d'orthographe.

Vers 12 h 30, la STLévis a diffusé un micromessage sur Twitter pour aviser ses usagers de renouveler leur statut pour profiter des rabais auxquels ils ont droit.

Or, dans la publication d'à peine 20 mots, la société de transport a écrit «vous n'avez pas renouvelez» au lieu de «renouvelé» et «vos statut» sans s. Le tout sans compter le manque de majuscules et de ponctuation.

Corrections

Après la publication de l'article sur la page Web du Journal, la STLévis a rectifié le tir et a republié le même message, cette fois sans faute. Le message fautif a été effacé.