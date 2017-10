Une chute qui n’a pas ébranlé Erik Guay

Une « débarque » à l’entraînement au Chili et une blessure au dos l’ayant tenu alité durant une semaine n’ont pas réussi à jouer dans la tête d’Erik Guay. Il en faut plus pour ébranler un champion du monde à l’approche d’une saison olympique.

Le terme « débarque » vient de Guay lui-même pour qualifier sa chute durant un entraînement en descente avec l’équipe canadienne de ski alpin, il y a un mois dans la cordillère des Andes. Après que des radiographies eurent laissé craindre des fractures cervicales, des examens plus poussés ont plutôt révélé des dommages ligamentaires qui le laissent encore avec des tensions au haut du dos et qui le contraignent depuis à un entraînement physique progressif.

Là où rien n’a été endommagé, par contre, c’est dans le cran requis pour construire sa saison et espérer décrocher la médaille olympique qui manque à sa riche collection.

« L’objectif de cette année, c’est les Jeux olympiques. Si je commence à être craintif dans les courses précédentes et j’y vais pour éviter de me faire mal, c’est sûr que mes courses n’iront pas bien, ma confiance va descendre et je ne serai pas prêt pour les Olympiques. La meilleure chose que je peux faire, c’est d’essayer d’aller gagner des courses et pousser la limite jusqu’aux Jeux », donne à entendre le double médaillé des championnats du monde de Saint-Moritz en février dernier.

Crucial mois de janvier

Guay nous a déjà fait la démonstration que ce ne sont pas des paroles en l’air. À la descente de Garmisch, en janvier dernier, il avait effectué un vol plané et atterri lourdement sur le dos, le laissant sans os craqués, mais avec de sévères contusions. Moins de deux semaines plus tard, il remportait le super-G aux mondiaux, puis la médaille d’argent en descente.

Sa récente malchance au Chili ne modifie pas l’image de son hiver à venir. Après une préparation de deux semaines au Colorado le mois prochain, il prévoit lancer sa saison à la descente de Lake Louise le 25 novembre, avec comme touche finale le crucial mois de janvier.

« Les trois courses avant les Jeux sont celles de Wengen, Kitzbuehel et Garmisch. Ce sont toutes des courses que j’aime et ce sont des classiques. Selon moi, si tu peux bien performer dans ces courses, ça va augmenter tes chances aux Jeux. C’est pour ça que je vise surtout le mois de janvier », projette le skieur de Mont-Tremblant.

Réputation à défendre

Les mondiaux de Saint-Moritz ne sont pas encore si loin pour avoir altéré la confiance de l’athlète de 36 ans. À des camps sur neige à Zermatt en août et au Chili le mois suivant, des chronos comparatifs avec les skieurs suisses et autrichiens ont conforté Guay qu’il était dans le coup. Quand la saison s’ébranlera, il pourrait cependant constater qu’un double médaillé des championnats du monde ne passe plus inaperçu sur la Coupe du monde.

« Qu’ils me ciblent ou non, je ne dois pas m’en préoccuper. Je dois me concentrer sur ce que j’ai à faire. S’ils veulent venir me chercher, qu’ils viennent ! »

Le message a le mérite d’être clair...

Les Jeux, un sujet tabou

Erik Guay a rôdé assez près du podium olympique pour mesurer combien il est difficile d’y monter. Il souhaite éviter qu’on le lui rappelle à mesure qu’approchent les Jeux de Pyeongchang.

Le sujet sera assurément abordé avec lui lors d’une série d’événements médiatiques et de galas de financement auxquels il participera durant le mois d’octobre. Il entend s’y prêter volontiers. Champion du monde en titre au super-G et vice-champion en descente, la presse nationale et européenne le cuisinera sur ses attentes pour ses quatrièmes Jeux olympiques, mais il se montrera toutefois moins volubile là-dessus durant les semaines suivantes.

« Je vais avoir plein de questions portant sur les Jeux olympiques d’ici à ce que les courses commencent, mais quand elles vont débuter, je ne voudrai pas répondre à ces questions sur les Jeux qui n’auront lieu qu’en février. Je vais plutôt me concentrer sur la Coupe du monde entre-temps », avise le vétéran de l’équipe canadienne.

Quatrième au super-G des Jeux de Turin en 2006, Guay a terminé deux fois cinquième en super-G et descente et 16e en slalom géant, quatre ans plus tard à Vancouver. À Sotchi, il avait dû se contenter du 10e rang en descente, une semaine avant sa sortie de piste en super-G.

Priorité à la famille

Homme de famille, l’athlète de Mont-Tremblant entend optimiser sa préparation en se ressourçant le plus possible dans le cocon familial, d’autant plus que sa conjointe a donné naissance à la quatrième fille du couple la semaine dernière.

« On sent que c’est une année olympique parce que ça s’annonce chargé avec les galas et plusieurs demandes de médias. Je vais essayer de rester chez moi le plus possible pour être avec Karen et les enfants », prévoit-il.