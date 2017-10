Volleyball: le Canada qualifié pour les mondiaux

Les équipes canadiennes féminine et masculine de volleyball se sont toutes deux qualifiées pour les Championnats du monde FIVB 2018 au terme du Championnat continental de la NORCECA présenté ce week-end, à Langley (femmes), en Colombie-Britannique, et à Colorado Springs (hommes), aux États-Unis. Le Canada a remporté l’or chez les femmes et le bronze chez les hommes.

À Langley, en Colombie-Britannique, Marie-Alex Bélanger et ses coéquipières ont été sacrées grandes gagnantes du groupe B avec une victoire de 3-0 (25-18, 25-15 et 25-23) face à l’équipe de Cuba. Seules les deux premières équipes obtenaient leur laissez-passer pour le mondial qui sera tenu au Japon, en octobre 2018.

L’Albertaine Alexa Gray, joueuse la plus utile du tournoi, a marqué 19 points, suivi de Marie-Alex Bélanger avec 17 points. Du côté de Cuba, Sulian Matienzo a inscrit 12 points.

«Ça fait vraiment du bien parce que nous avons travaillé vraiment fort cet été. C’est vraiment le fruit de nos efforts. Nous avons joué à la hauteur de nos attentes. Nous ne sommes pas surprises du résultat parce que je trouve que nous le méritons pleinement», a commenté la Québécoise.

Bélanger, originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez, a avoué que même si l’équipe a connu beaucoup de changements, les joueuses ont réussi à avoir une belle cohésion. «Nous nous sommes créé une nouvelle culture et dynamique. Étant encore à l’université, c’est l’fun pour moi de pouvoir jouer avec des filles de ce niveau de compétition. Je me suis beaucoup améliorée dans les cinq derniers mois.»

Une médaille de bronze pour les hommes

Le Sherbrookois Nicholas Hoag et l’équipe masculine senior du Canada ont quant à eux récolté la médaille de bronze avec une victoire de 21-25, 25-13, 27-25 et 25-18 face aux Mexicains, dimanche, au Centre d’entraînement olympique des États-Unis, à Colorado Springs.

Hoag et l'Ontarien Stephen Maar ont tous deux mené la formation canadienne en marquant 18 points chacun.

Chez les hommes, les trois meilleures équipes à l’issue du tournoi de qualification mettaient la main sur leur billet pour le Championnat du monde, qui sera présenté en Bulgarie et en Italie, en septembre prochain. Les formations classées quatrièmes et cinquièmes participeront quant à elles à un tournoi NORCECA de seconde chance plus tard cet automne. Cuba et Puerto Rico seront du deuxième tournoi puisqu’ils n’ont pu se déplacer en raison des ouragans Irma et Maria qui ont ravagé les Caraïbes.