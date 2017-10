10 musts de l’automne

Probablement les seules à être contentes de la chute du mercure, les fashionistas célèbrent la nouvelle saison en affichant leurs premières pièces de la saison. On prévoit un automne qui sort de l’ordinaire avec des couleurs chaudes, des imprimés vintage et des matières luxueuses qui brilleront même les jours les plus sombres. Les collections sont magnifiques et le choix est vaste, j’ai donc sélectionné 10 items qui pourraient vous inspirer pour vous concocter vos looks d’automne.

La chemise à carreaux Photo Chantal Poirier

On oublie la chemise de chasse à carreaux rouge et noir ! Cette saison les carreaux jouent la couleur en version maxi chez les jeunes femmes.

Le velours Photo courtoisie Les matières précieuses et soyeuses ont la cote. On réveille les coupes classiques avec des couleurs vibrantes. La jupe midi Photo courtoisie Longue et fluide, la jupe plissée de longueur midi se porte de préférence avec des hauts courts pour ne pas couper la silhouette. Bijou imposant Photo courtoisie Un seul suffit pour attirer toute l’attention.

Les volants

Photo courtoisie

Ils sont partout et font fureur en transformant les hauts classiques en œuvre d’art.

Le sac maxi Photo courtoisie

Focus sur cet accessoire indispensable qui prend des dimensions gigantesques. Ce n’est pas une raison pour le remplir...

Le pull manteau Photo courtoisie Une coupe de manteau mais dans une matière de chandail donne un indispensable des plus confortable à l’arrivée du froid. Les fleurs d’automne Photo courtoisie Des fleurs à l’année avec des imprimés floraux inspirés des tapisseries, des sofas et même des rideaux vintage.

Le col victorien Photo courtoisie

Pour ne pas tomber dans le costume d’époque, on complète avec des pièces de coupe moderne.

La botte rouge Photo courtoisie Pour apprivoiser la tendance et pour raviver un look, rien de mieux que les accessoires rouges.

Le look de Charlotte

Lors de la dernière Semaine de la mode de New York le look de Charlotte Groenveld signé Marc Cain fut remarqué. L’auteur du blogue The Fashion Guitar a ce don d’adopter les tendances de façon audacieuse mais quand même accessible. Inspirant !

Nouveauté

Photo courtoisie

Froid ou chaud ?

Vous avez le choix, la palette Sephora Pro est offerte en version de couleurs FROIDES ou CHAUDES. Sélectionnées par les artistes Sephora PRO, chacune des palettes contient 28 nuances de qualité, riches en pigments dans des finis chrome, mats, satinés et chatoyants. Un guide technique est fourni afin de vous aider à créer une multitude de looks. SEPHORA PRO dans les tons froids ou chauds 85 $ chacune. Sephora.com

Achat de la semaine

Du style à revendre

À la recherche de pièces stylées et branchées, les parents de trois enfants ont décidé de créer leur propre ligne d’accessoires et de vêtements. Conçues pour les amateurs, comme eux, de plein air, de skate-board et de surf des neiges, les collections séduisent autant les grands que les tout-petits. Mention spéciale pour leurs magnifiques casquettes offertes même pour les bébés de 0-6 mois. La marque L & P est en vente entre autres chez Panda et en ligne au lpapparel.ca

