RUEST, Auguste



DUBÉ, ThérèseAu Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet, l'amour a fait son chemin pour reconduire vers l'Éternel, madame Thérèse Dubé et son époux monsieur Auguste Ruest; ils demeuraient à Amqui. Entouré de l'amour des siens, le 26 septembre 2017, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédé monsieur Auguste Ruest. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Ruest et de feu madame Lucienne Couture. Le 27 septembre 2017, à l'âge de 92 ans et 7 mois, madame Thérèse Dubé a quitté ses enfants, petits-enfants et arrière- petits-enfants pour rejoindre son bien-aimé, Auguste. Elle était la fille de feu monsieur Désiré Dubé et de feu madame Éva Barrette. Ils laissent dans le deuil, leurs enfants: Gaétan (Jacynthe), Ghislain (Lise), Diane, Sylvie, Jacinthe (Paul), Marco (Nathalie), Claude (Édith). Les a précédés, leurs enfants: Marielle et Yvon (Jacqueline). Ils laissent également dans le deuil leurs 17 petits-enfants et leur conjoint(e), leurs 16 arrière-petits-enfants, leurs frères et soeurs, leurs beaux-frères et belles-soeurs, leurs neveux et nièces, leurs cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 octobre 2017, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9 h. L'inhumation aura lieu au cimetière Repos St-Paul d'Amqui. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Fondation Action Santé de la Matapédia.