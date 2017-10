POULIN, sœur Denise, S.S.Ch.



À la Maison Beauport, Québec, le 1er octobre 2017, à l'âge de 82 ans 6 mois, après 60 ans de vie religieuse dans la congrégation des Sœurs de Ste-Chrétienne, est décédée sœur Denise Poulin. Née à Québec, le 2 mars 1935, elle était la fille de feu dame Germaine Gaudreault et de feu monsieur Gérard Poulin. Elle demeurait à Québec. Les sœurs de la communauté et la famille recevront les condoléances en présence du corps àle mardi 3 octobre 2017 de 14 h à 16h30 et de 19 h à 21 h de même que le mercredi 4 octobre 2017 de 9 h à 10h30.Les cendres seront déposées en terre dans le lot de la communauté au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Sœur Denise laisse dans le deuil outre les Sœurs de Ste-Chrétienne et leurs associées, sa sœur Mariette (feu Marcel Plante); ses frères : Jean-Marie (feu Pierrette Beaulieu), Gérard (Thérèse Rousseau); sa nièce Nicole Poulin (René Blouin); son neveu François Plante (Sandra Arseneau) ainsi que plusieurs cousins, cousines, ami(e)s et collègues bénévoles avec qui elle a beaucoup travaillé. La communauté des Sœurs de Ste-Chrétienne remercie chaleureusement la direction et le personnel de la Maison Beauport pour l'attention portée et les bons soins prodigués à Sœur Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux missions des Sœurs de Ste-Chrétienne en Afrique centrale. Sœur Denise a donné presque 50 années de sa vie à nos missions d'Afrique. Des formulaires seront disponibles sur place. Merci de tous vos témoignages de sympathie. Les funérailles sont sous la direction de