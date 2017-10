[AUDIO] La mère de la victime de Martin Pouliot a envoyé une lettre à Sylvain Bouchard

L’animateur du FM93, Sylvain Bouchard, a raconté, mardi, dans son émission avoir reçu une lettre de la mère de la victime de Martin Pouliot, fauchée par ce dernier alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies.

L’animateur de Bouchard en parle a ouvertement indiqué être un ami de Martin Pouliot en commentant l’accident que ce dernier a causé, blessant gravement une mère de famille de 37 ans.

«Je vous ai dit une chose hier (lundi). Je vous ai dit qu’il n’y aurait pas de cover up pis je vous ai dit qu’au-delà de l’amitié [...] nos pensées doivent aller à la victime. Ç’a toujours été mon discours, je ne changerai pas parce que c’est un ami. Ce n’est pas facile. On doit se préoccuper de la victime. À matin, c’est sûr que ce n’est pas facile, mais je vais le faire. J’ai reçu une lettre de la mère de la victime. Je veux la saluer ce (mardi) matin et la remercier. Ça m’a beaucoup touché», a-t-il fait savoir.

Photo Stevens LeBlanc

Sylvain Bouchard croit que certains auditeurs ont mal interprété son intervention à propos de l’accident et il a tenu à préciser sa pensée avant de lire la lettre qu’il a reçue.

«Je pense que les gens ont le droit de continuer d’appuyer, d’être aux côtés d’un ami, voyons donc! Son frère était là hier (lundi), son frère jumeau. C’est tout à fait normal. Il n’y en a pas un qui va le blâmer parce qu’il est à côté de Martin. Voyons donc! Individuellement, les proches, les amis peuvent continuer, voyons donc, à supporter et à être là! Vous me suivez? [...] Par contre la société, le jugement de la société, tsé les individus, les relations c’est une chose. Mais la société doit d’abord se préoccuper et nos pensées tout ça, vers la victime. Pourquoi? Parce que cette personne-là mérite qu’on soit là et pour plus que ça arrive. C’est de ça qu’on doit parler. Moi ç’a été mon engagement d’hier (lundi). Ç’a été mal compris, ç’a été interprété tout croche, mais qu’est-ce que tu veux que je te dise?», s’est-il exclamé en avouant avoir tenté de rejoindre l'accusé, lundi.

Voici la lettre de la mère de la victime de Martin Pouliot

Bonjour Sylvain, c’est au sujet de l’accident qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche impliquant un animateur de radio bien connu.

Je suis la mère de la victime. C’est une mère de deux jeunes enfants qui finissait son quart de travail et qui rentrait chez elle.

Elle venait tout juste de recevoir sa permanence cette semaine, après avoir trimé dur pour arriver à exercer la job de sa vie, comme elle disait. Nous étions tous très fiers d’elle et de sa réussite.

Bang! Voilà que tout est remis en question à cause d’un irresponsable qui conduisait saoul. Elle est chauffeuse au RTC, [...] et elle a le bassin cassé. Est-ce qu’elle pourra encore pratiquer son métier rêvé? Est-ce qu’elle gardera des séquelles? Beaucoup de questions sans réponses pour l’instant.

Elle était dans un sale état. Diaphragme perforé, ils ont dû l’opérer d’urgence, car elle ne pouvait plus respirer d’elle-même. Tous ces organes sont remontés jusqu’au poumon. L’opération a servi à boucher le diaphragme et a placé les organes à leur place. Le bassin est cassé. Elle devra subir une autre opération jeudi ou vendredi dépendant de son état.

C’est ce qui me fait douter à savoir si elle pourra encore pratiquer le métier de ses rêves. À voir l’état de sa voiture, nous sommes soulagés qu’elle soit encore parmi nous, malgré le long chemin qui l’attend vers la guérison, mais c’est une battante et elle aura tout le soutien possible de sa famille qui l’aime énormément.

Bon courage ma fille.