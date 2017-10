Baptême réussi pour Mathieu Robitaille

Quelques receveurs ont vu plus d’action dimanche face aux Redmen.

Au-delà de Benoît Gagnon-Brousseau qui a été promu partant, Christian Dallaire a vu plus d’action qu’à l’habitude, utilisé comme cinquième receveur, et la recrue Mathieu Robitaille a vécu son baptême des rangs universitaires. Chadrick Henry a aussi été lancé dans la mêlée.

« Je voulais tenter des expériences, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier, mais ce sont des gars qui méritaient de voir du terrain. »

Robitaille jubile

Robitaille était très heureux de vivre son baptême. « Quand tu vois ton nom sur l’alignement de 48 joueurs le jeudi soir, ça donne un petit surplus d’énergie, a souligné le produit des Titans de Limoilou avec son plus beau sourire. J’ai ressenti des petits papillons, mais pas plus qu’à l’habitude avant un match. Ça donne la piqûre d’être en uniforme. En raison de la qualité des receveurs, je sais toutefois que c’est une bataille à chaque semaine et tout est à recommencer. Tous les receveurs progressent à chaque semaine. Je ne prendrai jamais rien pour acquis même à ma cinquième saison. »

Robitaille a été utilisé comme ailier espacé, lui qui s’était aussi entraîné comme demi inséré depuis le début de la saison. « Une position ou l’autre, ça ne me dérange pas, a-t-il indiqué. Dans les rangs collégiaux, j’ai joué partout. Je suis habitué de changer de position et je suis polyvalent. »

Robitaille a capté deux passes pour des gains de neuf verges. « C’est le fun que ton numéro sorte à ton premier match. C’est le fun d’avoir capté quelques passes. Je suis content d’avoir été habillé. »

À l’affût

Ennuyé par une blessure à une cheville pendant le camp d’entraînement, Robitaille a dû s’absenter, mais il est demeuré à l’affût.

« Je n’ai pas raté d’information parce que j’étais sur le terrain et j’écoutais les consignes de Guillaume Rioux. C’est certain que j’ai perdu du temps de jeu, mais je n’ai pas pris de retard dans l’apprentissage. »