Gravel le matin: Benoît Dutrizac parle pour une rare fois de son renvoi

Benoît Dutrizac était de passage à l’émission Gravel le matin ce mardi pour parler de la sortie de son nouveau livre pour enfants. La conversation entre lui et Alain Gravel a par contre vite bifurqué sur le départ de l’ancien animateur vedette de Cogeco et de son refus d’aller à Tout le monde en parle. Dutrizac s’exprimait pour la deuxième fois publiquement sur son congédiement. Il avait donné une entrevue à Éric Salvail le 26 septembre dernier.

Alain Gravel : «Donc vous ne vous ennuyez pas de vos gants de boxe, si je comprends bien?»

Benoît Dutrizac : «Je n’avais pas toujours des gants de boxe.»

Alain Gravel : «Bah, vous en aviez pas mal souvent.»

Benoît Dutrizac : «Vous êtes mal placé pour parler.»

Benoît Dutrizac : «Les élus qui décident de l’état de nos écoles, de l’état de nos hôpitaux, l’état des finances, la taxation, je pense qu’ils ont des comptes à rendre à la population.»

A. G. : «Quand j’ai entendu cette histoire de votre départ du 98,5 alors que vous étiez numéro un dans le marché, ce qui est assez exceptionnel, moi, la première réflexion que j’ai eue, vous allez me corriger si je fais erreur, c’était l’entrevue avec Lino Zambito.»

B. D. : «Vous avez le nez fin, vous, M. Gravel.»

Le 4 avril dernier, le témoin-vedette de la commission Charbonneau, Lino Zambito, n’avait pas mâché ses mots en entrevue avec Benoît Dutrizac au 98,5 FM. Il avait accusé le Parti libéral d’avoir amassé 600 000$ en argent comptant lors de deux cocktails-bénéfices du Parti libéral du Québec en 2005. M. Zambito ne se trouvait pas sur les lieux lors de ces événements. Il reprenait plutôt les dires d’un autre témoin de la commission Charbonneau, Luigi Corretti, qui affirme détenir des preuves par rapport aux faits reprochés.

En début d’après-midi, la direction de Cogeco avait décidé de retirer l’entrevue de son site Internet. L’animateur du matin, Paul Arcand, a souligné le lendemain que le geste avait été posé à la recommandation des avocats de la station.

A. G. : «On jase, comme on dit, vous auriez pu aller jaser d’ailleurs à Tout le monde en parle.»

B. D. : «J’ai refusé, je vais vous dire pourquoi j’ai refusé. J’avais accepté, j’avais échangé avec Guy A. Lepage. J’ai refusé parce que c’est un sujet trop sensible. Moi, il y a un contrat, il faut que je fasse attention à ce que je dis.»

A. G. : «Ce que vous me dites, et c’est quand même assez gros, c’est que vous laissez entendre que votre départ pourrait s’expliquer jusqu’à un certain point par l’influence que peut avoir le gouvernement sur la direction de votre employeur?»

B. D. : «Ça, vous poserez la question à qui de droit. D’ailleurs, Kathleen Lévesque, je pense qui n’est pas une amatrice en la matière, a rapporté les propos le lendemain dans La Presse + après avoir passé à travers le contentieux. Nous, l’entrevue a été retiré immédiatement après sa diffusion, donc je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre ce qui s’est passé pis un moment donné, moi, je ne peux pas passer ma vie non plus à justifier la décision de la direction. Ils ont fait un choix, c’est correct, qu’ils vivent avec. Vous savez quoi, c’est comme ici, c’est comme partout dans les médias, c’est les gens qui vont décider. S’ils aiment ça, ils aiment ça et s’ils n’aiment pas ça, et bien, ils viennent écouter Radio-Canada.»

