Bill Clinton et Jean Chrétien à Montréal mercredi

MONTRÉAL | L’ex-président américain Bill Clinton et l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, discuteront des relations entre les États-Unis et le Canada, mercredi, à Montréal.

Organisé par la Canadian American Business Council (CABC), l’évènement permettra aux deux ex-politiciens de s’entretenir sur la longue amitié qui unit les deux pays devant le public au Palais des congrès de Montréal.

Il s’agira de la deuxième visite au Québec du 42e président des États-Unis (1993 à 2001) en moins de trois mois. En août dernier, Bill Clinton ainsi que sa femme Hillary et leur fille Chelsea, ont passé une semaine au manoir Hovey, à North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est. La famille avait été invitée par l’auteure à succès Louise Penny, qui est une inconditionnelle du manoir.

Jean Chrétien a dirigé le Canada de 1993 à 2003. Les deux hommes se sont croisés à de multiples reprises et sont devenus des amis pendant leurs mandats respectifs de chef d'État. M. Chrétien s'était d'ailleurs déplacé pour assister à l'inauguration de la bibliothèque présidentielle et du musée Clinton à Little Rock, en Arkansas, à la fin du mandat du président Clinton.

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, la CABC organise une série d'entretiens entre d'anciens présidents américains et premiers ministres canadiens de l'époque. D’autres entretiens du genre ont eu lieu, notamment entre George W. Bush et Stephen Harper à Dallas et entre Jimmy Carter et Joe Clark à Atlanta en juin dernier.

Un livre, «With Faith and Goodwill», a aussi été publié, dans le cadre de ce 150e anniversaire. L’ouvrage explore les relations entre les présidents et les premiers ministres de chaque époque et les défis et les opportunités auxquels ils ont été confrontés.