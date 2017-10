Catastrophe libérale

La dégelée des libéraux hier soir dans le comté de Louis-Hébert est une véritable gifle au visage de Philippe Couillard et il en est l’ultime responsable.

Sam Hamad

Le sort réservé à Sam Hamad aura laissé bien des électeurs frustrés et déçus de l’attitude du premier ministre. Celui qui fut exclu du conseil des ministres sans justification valable était devenu plus qu’un député libéral pour les citoyens. Bien des gens ne votaient pas pour le PLQ. Ils votaient pour « Sam ». Résultat ? Des traces indélébiles dans un électorat désabusé.

Puis, la nomination d’Éric Tétrault fut l’une des pires décisions politiques des dernières années au Québec. Tous les indicateurs étaient pourtant au rouge. La tempête parfaite, la catastrophe annoncée. Malgré tout, le PM donna son aval, avec la suite que l’on connaît. Le PLQ se tourna alors vers une militante de longue date pour tenter de recoller les pots cassés. Mais il faut avouer qu’Ihssane El Ghernati n’avait pas de quoi fouetter les troupes non plus. Lorsque votre plan « Z » se retrouve sur les pancartes électorales et que cette dernière a autant de charisme qu’une tondeuse électrique, il ne faut pas espérer des miracles. Madame El Ghernati n’aura jamais fait le poids face au dynamisme de son adversaire caquiste.

Signal

Les caquistes sortent assurément galvanisés par cette éclatante victoire. Il ne s’agit pas seulement d’une victoire lors d’une élection partielle. C’est un signal fort qui retentira dans le Québec en entier. La montée de la CAQ ne se constate désormais plus uniquement dans les sondages. Elle se matérialise sur le terrain. François Legault peut espérer créer un momentum à partir de ce gain et assembler une équipe de candidats prometteurs en vue de l’élection générale du 1er octobre 2018.

À l’inverse, le signal envoyé aux troupes libérales est catastrophique. Philippe Couillard voudra rapidement faire oublier ce cuisant échec. Oh que ça sent le remaniement.