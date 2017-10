Ce jeune de 26 ans veut déloger Émile Loranger à L’Ancienne-Lorette

Émile Loranger aura au moins un adversaire dans la course à la mairie de L’Ancienne-Lorette. Un jeune entrepreneur de 26 ans, William Fortin, a officialisé sa candidature mardi après-midi.

Comme le révélait Le Journal la semaine dernière, le fils d’Alain Fortin – qui s’était présenté à la mairie en 2013 et avait obtenu 10,66 % des suffrages – a choisi de suivre les traces de son père.

Le jeune homme s’est présenté à l’hôtel de ville en début d’après-midi pour déposer son bulletin de candidature. Il est, jusqu’à présent, le seul adversaire du maire Loranger qui sollicite un neuvième mandat pour servir les Lorettains.

«On a besoin de plus de jeunes en politique. Je n’ai pas beaucoup d’amis intéressés par ça. La Ville ne rajeunit pas. Il n’y a pas de projet rassembleur, on n’a rien de nouveau. Moi, c’est ça que j’aimerais développer», a-t-il confié en entrevue, dénonçant au passage le «manque de respect» du maire à l’égard des citoyens qui lui posent des questions lors des séances du conseil.

«Le maire prend des décisions unilatérales. Au Québec et au Canada, des fois, j’ai l’impression que c’est une dictature aux 4 ans. À part les élections, on n’a pas de pouvoir et le fait que Loranger soit tout seul et qu’il n’y ait personne contre lui, je trouve ça inconcevable. C’est aussi une des raisons qui me poussent à me présenter comme maire», a-t-il renchéri.

Soucieux de favoriser la «participation citoyenne», il veut mettre sur pied un outil web qui lui permettrait, à peu de frais, de consulter les citoyens sur une base régulière au sujet des décisions importantes. Il compte également s’attaquer à la dette et «faire le ménage» pour réduire le compte de taxes.

Différent de son père

En entrevue, il s’est dissocié du caractère bouillant de son père, qui présidait autrefois le Regroupement des payeurs de taxes et qui a été expulsé plus d’une fois de l’hôtel de ville pour son langage déplacé. Alain Fortin s’était également adressé aux tribunaux pour tenter, en vain, de destituer M. Loranger.

«Mon père, c’est mon père. Moi, c’est moi. On a une vision des choses totalement différente. Lui, il est plus du genre à foncer dans le tas. Moi, je suis plus posé, réfléchi et rationnel». William Fortin a lancé sa propre entreprise de changements de pneus en milieu de travail et gère, actuellement, les opérations de Sunwing à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

Malgré son jeune âge, il est déjà trop vieux pour espérer battre le record du plus jeune maire de l’histoire du Québec. En 2013, Alexandre D. Nickner a été élu à la tête de la municipalité de Clermont, en Abitibi, à l’âge de seulement 20 ans.