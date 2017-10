Champagne sur la glace

Le milieu très compétitif de l’humour a fait une victime. Alors qu’il n’avait donné que 25 spectacles de rodage de son premier one-man show, le comédien Louis Champa­gne a décidé de mettre sa tournée sur la glace, noyé qu’il est parmi la cinquantaine d’autres spectacles d’humour en circulation. « On joue contre des machines de production bien huilées qui ont des dizaines d’humoristes », explique-t-il.

Louis Champagne devait passer l’automne en tournée avec Champagne pour tous. Mais en février dernier, il a décidé de remiser ce premier spectacle d’humour et d’annuler le reste de son calendrier. En entrevue au Journal, il refuse toutefois de dire que son spectacle est mort et enterré.

« C’est sur la glace, bien au frais. [...] Je suis toujours en réflexion. Surtout avec ce qui m’arrive ces temps-ci, je ne vois pas comment je pourrais repartir sur la route », mentionne celui qui est actuellement fort occupé au petit écran (L’Imposteur, Faits divers), en plus de plancher sur le scénario d’un long métrage.

Trop précipité

Annoncée l’an dernier, cette première tournée d’humour pour le comédien devait l’emmener aux quatre coins du Québec. Avec le recul, Louis Champagne reconnaît qu’il a lancé son spectacle trop rapidement.

« On a précipité un peu la première de Magog, c’est vrai. Mais on se disait : profitons de cette offre incroyable, de cette erre d’aller. Tout le monde nous disait : allez-y ! On a foncé. Qui aurait dit non ? On a donc devancé notre première de six mois. Si c’était à refaire, on serait plus patients. »

Le comédien admet aussi que les gens voulaient beaucoup voir l’acteur dramatique de la télé. « Ils le cherchaient sur scène. [...] Même si, au début de ma carrière, je faisais plus de comédie que de drame, c’est loin pour les gens. »

Difficile pour JiCi

Tout comme Louis Champagne, JiCi Lauzon ne l’a pas eu facile, cet été, pour son retour sur scène après plusieurs années d’absence. Programmé au festival Juste pour rire, l’artiste a dû essuyer quelques mauvaises critiques pour sa proposition, Drôld’r. Un coup d’œil ces jours-ci du côté de son site web nous montre que son calendrier d’automne n’est pas très chargé.

Rejoint par Le Journal, le comédien indique être occupé par divers événements privés, qui ne sont pas annoncés. « Si les critiques avaient été positives cet été, ça m’aurait aidé, reconnaît-il. Mais j’ai de la corne, je sais pourquoi je fais ça. J’ai l’intention de présenter ce spectacle pendant plusieurs années. »