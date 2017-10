Corruption à Laval: plus qu'un seul accusé à juger

Un ancien directeur général de la Ville de Laval et un organisateur politique se sont reconnus coupables de complot, mardi, dans l'affaire des millions $ en contrats publics truqués qui furent octroyés sous le règne de l'ex-maire Gilles Vaillancourt.

Claude Asselin, qui fut DG de la Ville entre 1996 et 2006, et l'ex-notaire Jean Gauthier, un collecteur de fonds du Parti PRO des Lavallois entre 1985 et 2005, s'ajoutent ainsi à la longue liste des accusés qui ont admis leur culpabilité parmi les 37 suspects arrêtés par l'UPAC dans le projet d'enquête Honorer, en 2013.

Claude Asselin connaîtra sa peine le 18 octobre. Il évite ainsi un procès de trois mois.

Un homme d'affaires qui dirigeait des firmes de construction à l'époque de cette enquête est maintenant le seul accusé dont le sort n'a pas encore été fixé dans cette affaire.

Le procès de cet entrepreneur, dont l'identité ne peut être relatée pour le moment, doit débuter ce mois-ci.

Peine à domicile

Quant à Jean Gauthier, qui est maintenant âgé de 79 ans, il évite non seulement un procès mais ‎aussi la prison ferme.

Le juge James Brunton l'a condamné à deux ans moins un jour de détention à purger dans la collectivité, en vertu d'une suggestion commune des procureurs de la Couronne, Me Claude Dussault, et de la défense, Me Mia Manocchio.

Jean Gauthier devra aussi rembourser à la Ville de Laval une somme de 100 000 $ qu'il a touchée du stratagème frauduleux auquel il a participé.

Collecteur de fonds

Le septuagénaire, qui était notaire au moment des infractions, s'est lui-même qualifié de "courroie de transmission" entre les entrepreneurs ou les firmes d'ingénieurs qui voulaient obtenir des contrats publics de la Ville de Laval et le parti politique de l'ex-maire Vaillancourt.

Il collectait ‎de ces firmes une ristourne sur les contrats qu'elles se partageaient et la remettait ensuite à "des personnes désignées" au parti PRO des Lavallois.

Ce principe était à la base du système de collusion et de corruption qui a coûté plusieurs dizaines de millions $ en trop aux contribuables lavallois pendant une quinzaine d'années.

"J'ai des regrets", s'est contenté de dire Jean Gauthier au juge en faisant référence à ses crimes.

Entrepreneur emprisonné

Un troisième accusé, l'entrepreneur Jocelyn Dufresne, n'a toutefois pas eu la chance de bénéficier d'une peine "à domicile", mardi, en réglant lui aussi sa cause judiciaire.

Le dirigeant de la firme de pavage Jocelyn Dufresne Inc. a écopé d'un an de prison ferme après avoir plaidé coupable à des accusations de complot, de fraude et de corruption dans les affaires municipales.

L'enquête a démontré que sa compagnie faisait partie des "entreprises collusionnaires" qui ont profité de contrats de la Ville de Laval en échange du versement d'une ristourne au parti de Gilles Vaillancourt, entre 2001 et 2009.

Le maire déchu purge une peine de six ans d'incarcération depuis qu'il a plaidé coupable et qu'il a accepté de rembourser 9 millions $ à la Ville, en décembre 2016