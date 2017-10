Dans la sacoche Clodine Desrochers

L’animatrice Clodine Desrochers ajoute une nouvelle corde à son arc. Avec ses deux associées, Annie Lauzon et Nathalie Lavoie, elle vient de lancer une nouvelle gamme de soins de beauté pour la peau et le corps, Shakti Cosmetics, conçue d’ingrédients naturels et biologiques.

Pourquoi as-tu décidé de lancer ta propre gamme de produits de beauté ?

« J’ai toujours adoré les cosmétiques ! À cause de mon métier, ma peau a été exposée à beaucoup de produits et j’ai eu envie de revenir à quelque chose de naturel. On est parties de zéro pour créer cette gamme accessible en collaboration avec un laboratoire spécialisé. »

Qu’est-ce qui fait qu’on passe de la cuisine aux produits de beauté ?

« Je suis une fille passionnée, ouverte et curieuse qui aime bien manger, mais qui aime aussi les produits de beauté. Et c’est vrai qu’il peut y avoir des similitudes entre la cuisine et les cosmétiques : les mélanges, le côté sensoriel et les odeurs. »

Qu’est-ce que tu recherches personnellement dans les produits que tu consommes ?

« Je recherche une qualité de fabrication, une intégrité et des valeurs morales. Je recherche des produits naturels. C’est ce vers quoi on s’en va. Je pense qu’on est toutes de plus en plus sensibles à ça. »

Qu’est-ce qui t’influence dans tes choix beauté ?

« Ma fille de 15 ans me dit que je devrais un peu plus suivre les tendances, mais je ne le fais pas du tout. À l’âge que j’ai, je fais attention à ma peau et je privilégie un teint lumineux, alors je mets un peu de fond de teint que je mélange avec ma crème lumineuse. Ma devise : un naturel bien travaillé, savamment dosé ! »

Que fais-tu pour prendre soin de toi ?

« Je fais du yoga, je médite et je prends des marches avec mes chiens dans le parc derrière chez moi. C’est un moment privilégié le matin où je suis dans ma petite bulle, dans la nature. C’est ce qui me fait du bien. »

Les sachets d’oligo-éléments et vitamine Miracle Reds de la compagnie MacroLife

« C’est un ensemble complet de 19 petits fruits, c’est bon au goût et c’est plein d’antioxydants et de probiotiques. C’est mon super aliment. »

Le brillant scintillant à lèvre de Burt’s Bees

« C’est un produit 100 % naturel qui n’est pas testé sur les animaux. Il est tout petit alors je l’ai toujours dans mon sac à main. Ma couleur : caramel ! »

Les menthes de la marque PÜR

« J’ai trouvé ces menthes sans aspartame, sans OGM et sans gluten. En plus, elles sont véganes. »

Photo courtoisie

La crème totale jeunesse Eternity Defense de Shakti

« C’est ma crème chouchou ! Elle a des propriétés anti-âge et son odeur de toffee et de vanille est extraordinaire. En plus de ralentir le vieillissement, elle resserre les pores de peau et neutralise les rayons UV. Elle est idéale pour les peaux fatiguées. »

La bruine hydratante Mist Defense de Shakti

« J’ai tendance à avoir la peau sèche et cette bruine vient bien l’hydrater. Elle rafraîchit quand il fait chaud, fixe le maquillage, rééquilibre le pH de la peau et c’est un excellent après-soleil. »

Le Masque détoxifiant de luxe Pure Mask Defense de Shakti

« C’est un produit compact et performant qui s’apporte bien dans les bagages. Il absorbe les impuretés et tonifie la peau. Grâce à lui, j’ai un teint lumineux alors je le traîne partout ! »