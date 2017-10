Des investissements de 10M$ annoncés pour le tourisme à Québec

L’Office de tourisme de Québec (OTQ) a annoncé mardi l’investissement d’une somme de 10 millions $ pour le développement touristique dans la région, pour les trois prochaines années.

Cet investissement, qui s'inscrit dans le renouvellement de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), servira essentiellement à soutenir les promoteurs de l’industrie, particulièrement dans les expériences touristiques Culture, Neige, Nature et aventure, ainsi que Fleuve et croisières.

Sur l’investissement, 3,8 millions $ provient du ministère du Tourisme et 6,2 millions $ provient de l’enveloppe de l’OTQ.

«On s’attend à des retombés de 40 millions $ sur trois ans. On est assez optimiste», indique le directeur général de l’OTQ, André Roy.

L’OTQ souhaite développer et renouveler l’offre touristique à Québec et ainsi favoriser «l’attractivité» et «l’expérience immersive des visiteurs» dans la région.

«On a un bon produit, ça, c’est indéniable. Par contre, nous ne sommes pas seul sur la planète. Il faut continuer de travailler sur le produit et le renouveler», poursuit M. Roy.

Toujours en voie de fracasser 2008

Québec vient de connaître sa fin de semaine record pour les croisiéristes. Le mois de novembre de cette année surpasse celui de 2008, en terme de réservations de chambres d’hôtel.

Un peu plus tôt cette année, l’OTQ s’avançait sur les fortes possibilités de fracasser les records de 2008 pour l'achalandage touristique.

La tendance semble vouloir se maintenir plus que jamais, selon le directeur général de l’OTQ.

«Toutes les planètes sont alignées. Oui, on va connaître une année exceptionnelle. Il y a le 150e du Canada, nous avons eu le Rendez-vous 2017, le Festival d’été de Québec, mais il y a aussi l’ensemble des attraits et des produits touristiques, rappelle M. Roy. On est dans les années des records.»