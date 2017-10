Des jeux électroniques gagnent les cours d’école

L’aménagement de la cour de La Source s’inscrit dans une tendance où les établissements scolaires utilisent de plus en plus l’électronique dans l’enseignement. La nouveauté est de l’utiliser pour des jeux extérieurs.

« Les jeunes enseignants sont très à l’aise avec ça. Ceux qui sont plus près de la retraite évoluent très bien et peuvent avoir de la formation. On est très soucieux maintenant, on vit dans un monde électronique auquel il faut s’adapter », rappelle-t-elle.