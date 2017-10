Doit-on pardonner ou pas à un menteur ?

C’est un méchant manipulateur le bonhomme décrit par « Femme ambivalente » ce matin. Autrement dit, s’il quittait définitivement sa femme pour elle, il lui ferait porter sur la conscience par son non-dit, son éventuel suicide ? Non mais quand même, elle n’a pas cru ça ? Devrait-on parler ici de mauvaise conscience de sa part ? D’ailleurs en a-t-il une ?

Il emménage avec sa maîtresse, puis il lui fait faux bond pour aller de nouveau renifler son ex, histoire de se faire pardonner son départ. Un vrai grand chef cuisinier qui sort son beau plat du four quand il sent qu’il risque de trop cuire. Puis il ment à cette femme en pleine face quand elle le prend sur le fait. Il lui sert une vraie bouillie pour les chats et elle la gobe. On devrait appeler cet homme un virtuose de la duperie. Exactement le genre de bonhomme qui va finir par avouer candidement à sa maîtresse devenue sa blonde que sa méchante ex-femme l’a carrément violé.

Dans mon livre à moi, une femme qui retourne vers pareil farceur mérite la prochaine manœuvre frauduleuse qu’il ne manquera pas de lui infliger. Ce garçon devrait proposer ses scénarios à Hollywood, idée de pouvoir, qui sait, rentabiliser la considérable dépense d’énergie investie depuis si longtemps dans ses multiples aventures amoureuses construites au fil de ses nombreuses conquêtes.

La grande question qui me vient à l’esprit c’est : combien de femmes cet homme fait-il valser ainsi concurremment ? D’après mon humble avis, plus que deux, contrairement à ce que cette femme semble croire. La meilleure image qui puisse illustrer son habile manège me semble être celle du maître d’échecs qui affronte avec succès et simultanément une série de joueurs de haut niveau. Pauvre femme qui le croit encore. Quand va-t-elle se réveiller ?

Anonyme

Je n’avais pas analysé les propos de cette personne sous un angle aussi catastrophique que vous. Mais comme je ne détiens pas le monopole de la vérité, que votre évaluation vaut la mienne, j’ai pensé intéressant de publier votre opinion pour le bénéfice de cette personne. Sa vision de sa situation embrassant un plus large spectre, avant de prendre sa décision, ça lui permettra peut-être de mieux voir où se situe la vérité de sa situation. Je le fais avec d’autant plus d’élan que la lettre qui suit va dans le même sens que vous en accordant bien peu de crédibilité à cet homme.