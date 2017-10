Enquête sur le mystérieux Stephen Paddock, le «fou» de Las Vegas

Stephen Paddock, le «malade» ayant commis le massacre de Las Vegas, selon les mots de Donald Trump, restait mardi une énigme nationale aux États-Unis où enquêteurs et médias s’employaient à comprendre ce qui a pu faire basculer ce discret retraité, jusque-là sans histoire.

Âgé de 64 ans, ce comptable à la retraite était un joueur invétéré, habitué des hôtels-casinos où il pariait des sommes très importantes et où il pouvait vivre pendant des mois consécutifs, selon son frère.

Étrange et reclus, selon ses voisins, il était devenu millionnaire grâce à des investissements immobiliers, a dit son frère Eric. Il était propriétaire de plusieurs maisons, dans plusieurs États.

Inconnu des services de police, il a accumulé dans la plus grande discrétion un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions, et assassiné 59 personnes dimanche soir, plus qu’aucun tireur dans l’histoire des États-Unis. Plus de 500 personnes ont aussi été blessées.

Il avait une petite amie, Marilou Danley, une Australienne de 62 ans d’origine philippine, ancienne employée de casinos, qui se trouvait lundi à Tokyo.

La police de Las Vegas l’a qualifié de «loup solitaire», martelant qu’il a agi seul. L’organisation Etat islamique a affirmé qu’il était l’un de ses «soldats», converti à l’islam, mais le FBI a dit lundi n’avoir absolument rien trouvé liant Stephen Paddock au groupe jihadiste.

«Nous fouillons tout son passé et explorons chaque indice», a déclaré le shérif adjoint de Las Vegas Todd Fasulo lundi soir aux journalistes. «S’il vous plaît, soyez patients», a-t-il imploré.

Le président américain, lui, s’est gardé d’utiliser le terme de terroriste.

Arsenal chez lui

Stephen Paddock était arrivé à l’hôtel Mandalay Bay jeudi dernier, où il avait réservé une suite au 32e étage, surplombant le grand festival de musique country en plein air Route 91 Harvest, à quelques centaines de mètres de distance.

Il y a discrètement apporté 23 armes à feu, dont l’inventaire n’a pas été détaillé par les forces de l’ordre, mais dont on sait qu’elles incluaient des fusils d’assaut, dont certains probablement automatiques. Les armes automatiques, de type militaire, permettent de tirer des rafales en gardant le doigt sur la détente, à la différence des semi-automatiques, où il faut constamment réappuyer.

Les policiers ont également découvert 19 armes à feu à son domicile de Mesquite, ainsi que des explosifs et des milliers de balles. Dans son véhicule, ils ont trouvé du nitrate d’ammonium, un engrais qui peut servir à fabriquer des explosifs.

AFP

Une autre propriété, à Reno, toujours dans le Nevada, a été perquisitionnée par les forces de l’ordre, avec l’aide de démineurs par précaution. On ne savait pas encore mardi en fin de matinée ce qui y a été trouvé.

Comme lors de précédentes fusillades, mais avec une intensité accentuée par l’horreur du bilan humain, le débat sur la législation sur les ventes d’armes a été relancé par les démocrates.

Comment un homme peut-il acquérir en toute légalité plus de 40 armes à feu? Comment a-t-il pu obtenir des fusils automatiques, interdits à la vente sauf pour ceux datant d’avant 1986, dont le commerce est extrêmement règlementé?

Au Congrès, les chefs de la majorité républicaine ont rejeté l’appel des démocrates. Mais ils ont annoncé mardi qu’une proposition de loi devant faciliter l’achat de silencieux, et qui devait être bientôt examinée à la Chambre des représentants, était repoussée.

Ce que l'on sait jusqu'à présent sur le tireur

► Selon ABC, Stephen Paddock possédait un brevet d’aviation et un permis de chasse délivré par l’État de l'Alaska.

► Le père du tueur était Patrick Benjamin Paddock, un braqueur de banques placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI dans les années 1960.

► Eric Hudson Paddock a affirmé qu’il n’a aucune idée quant aux raisons qui ont poussé son frère à commettre ce geste. «On est complètement stupéfaits», a-t-il laissé tomber à CNN. Voici un extrait de lui en entrevue avec Fox News.

► Le tireur résidait à Mesquite, petite ville d’environ 18 000 habitants située à quelque 120 kilomètres au nord-est de Las Vegas.

- Avec les informations de Jean Balthazard