Fantasy football : le bilan de quart de saison dans la NFL

Ce que le temps passe vite... Les feuilles tombent déjà des arbres, le temps se fait beaucoup plus froid et ... nous sommes déjà au quart de la saison de la NFL.

Pour certaines équipes, des tapes sur l’épaule sont de mise après des départs canon. Suffit de penser aux Chiefs de Kansas City, aux Rams de Los Angeles ou aux Jaguars de Jacksonville.

Inversement pour d’autres, le temps commence à se faire rare et des ajustements devront être apportés rapidement. Les Giants de New York, les Chargers de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati n’auront pas beaucoup de marge d’erreur s’ils souhaitent revenir sur le droit chemin.

À l’occasion du premier quart de la saison de la NFL, nous vous offrons un premier bilan de fantasy football. Certains joueurs nous ont surpris, d’autres nous ont sévèrement déçus.

Voici donc le portrait que nous dressons, d’un point de vue de fantasy football, après quatre semaines d’activités.

Ils ont fait ce qu’on s’attendait d’eux

1- Antonio Brown (PIT)

Même si l’attaque des Steelers a déçu depuis le début de l’année, Antonio est l’ombre de lui-même. Il est aussi dû pour avoir une partie «monstrueuse» très bientôt.

2- Todd Gurley (LAR)

Il paraît que le cauchemar récurrent de Gurley est le retour de Jeff Fisher alias «la moustache» dans le giron des Rams. Heureusement, ça n’arrivera pas!

3- Tom Brady (NE)

AFP

Brady est le quart-arrière le plus productif en termes de fantasy après 4 matchs et il est âgé de 40 ans. Rien de surprenant pour un homme qui produirait sur un terrain de football même s’il devait se déplacer à l’aide d’une marchette!

4- Drew Brees (NO)

On dit souvent que le talent de Brees a été un brin gaspillé avec les mauvaises défensives des Saints dans les dernières années. En fantasy, rien n’y paraît.

5- Aaron Rodgers (GB)

Le quart-arrière le plus talentueux de la NFL est encore une fois dominant au niveau du fantasy après le quart de la saison de jouer.

Ils ont été en deçà des attentes

1- Amari Cooper (OAK)

Mais où se trouve Amari Cooper? Quelque part dans une foule entre Elvis Presley et où est Charlie... Il devra revenir à l’avant-plan rapidement si les Raiders veulent avoir une chance de se qualifier pour les séries.

2-Jay Ajayi (MIA)

Une rumeur circule comme quoi Jay Cutler aurait possiblement volé l’âme de Jay Ajayi... Ça ferait du sens, car on ne comprend vraiment pas la contre-performance du numéro 23 des Dolphins.

3- DeMarco Murray (TEN)

On a l’impression que P.K. Subban serait plus flamboyant que lui au poste de porteur de ballon des Titans. Au moins, ça donnerait un bon spectacle.

4- Marshawn Lynch (OAK)

Aurait-il mangé un peu trop de Skittles pendant la saison morte ? Lynch n’a pas de vitesse et ne semble plus avoir la même détermination qu’il avait autrefois à Seattle.

5- T.Y. Hilton (IND)

AFP

La vérité c’est que T.Y Hilton aura besoin d’un peu de chance et le retour d’Andrew Luck pour revenir à un meilleur niveau. Oui, monsieur le juge, on est coupable d’un autre mauvais jeu de mots!

Ils ont été au-delà des attentes

1- Kareem Hunt (KC)

Selon des données (plus ou moins) scientifiques, ce sont trois personnes sur quatre qui ont pris Kareem Hunt dans leur équipe simplement parce qu’il allait remplacer Spencer Ware, et ce, sans trop se faire d’attentes.

2- C.J. Anderson (DEN)

Oakland Raiders v Denver Bronco AFP

Ce petit boutchou court comme si sa vie en dépendait à Denver. Personne ne l’aurait cru aussi dominant il y a un mois...

3- Deshaun Watson (HOU)

Deshaun Watson = Michael Jordan, ça nous faisait bien rire au début de l’année. Cependant, la prédiction de Dabo Swinney, l’entraîneur de Watson à Clemson, commence à s’avérer véridique.

4- Blake Bortles (JAX)

Toujours difficile de le prendre au sérieux, mais il a une saison fantasy 2017 très respectable. Une bonne attaque terrestre était la solution dans son cas.

5- Stefon Diggs (MIN)

Avec Bridgewater toujours sur la touche et Bradford aussi fragile qu’un meuble Ikea, on ne pensait pas qu’un receveur des Vikings pouvait amasser autant de points.

Ils sont sortis de nulle part

1- Alex Smith (KC)

On commence à enfin voir le jeune quart prometteur qu’avaient recruté les 49ers au tout premier rang du repêchage en 2005. Il est l’une des raisons qui expliquent la fiche parfaite des Chiefs.

2- Jared Goff (LAR)

AFP

Pour des quarts de deuxième année, lui et Carson Wentz sont surprenants très payants dans un fantasy. Reste à voir s’il pourra rester constant, puisque les Rams ont maintenant la pression de la premièreplace dans la division ouest de la NFC

3- Chris Thompson (WSH)

Un porteur rapide qui capte des passes et qui peut frapper des coups de circuit. Un peu comme dans le cas de l’as frappeur des Yankees de New York Aaron Judge, il devrait ralentir au cours de la saison.

4- Trevor Siemian (DEN)

Les Broncos doutaient tellement de lui en début de saison, qu’ils ont réembauché Brock Osweiler après que celui-ci eut été libéré par les pauvres Browns de Cleveland. Avec une insulte comme celle-là, on comprend bien pourquoi Trevor joue du si bon football.

5- Tarik Cohen (CHI)

Alors qu’on croyait que Jordan Howard allait être fin seul dans le champ-arrière des Bears cette année, Cohen est venu complètement brouiller les cartes avec plusieurs performances étincelantes.

Ils n’apporteront vraiment rien de bon

1- Joe Flacco (BAL)

Les outils aériens de Joe Flacco sont tous vieux, usés et prêts à être remplacés.

2- Kenny Britt (CLE)

Un receveur qui tente d’aller donner une seconde vie à sa carrière en allant jouer avec les Browns, c’est comme un joueur de hockey francophone qui tente de faire la même avec le Canadien : IMPOSSIBLE !

3- Tyler Eifert (CIN)

Même Robert Griffin III trouve qu’il se blesse trop souvent... Quand il se tiendra loin de l’infirmerie, on le sortira de cette catégorie.

4- Jared Cook (OAK)

Au football, un joueur offensif qui n’a pas de main est souvent recyclé comme demi défensif. Dans le cas de Jared, ça ne valait même pas la peine.

5- Eric Decker (TEN)

AFP

Depuis son départ de Denver, son utilité auprès d’une équipe de la NFL a chuté autant que les actions de BlackBerry ...

Ils sont toujours aussi mystérieux

1- Jordan Howard (CHI)

Pour un joueur qui est souvent sorti au premier tour de repêchage, force est d’admettre que sa production est décevante... Ne le libérez pas, il pourrait rapidement reprendre du poil de la bête.

2- Emmanuel Sanders (DEN)

Il n’y a qu’à regarder l’horizon des montagnes Rockies pour donner un aperçu des performances de Sanders en fantasy.

3- Bilal Powell (NYJ)

Parfois, on oublie que LaDainian Tomlinson a terminé sa carrière avec les Jets. Voilà, c’est tout ce que nous avions envie de dire sur cette équipe...

4- Andy Dalton (CIN)

AFP

Il a autant de vies qu’un chat et après des mauvaises performances, il a excellé face aux Browns. C’est comme la situation au baseball quand un lanceur de premier plan va lancer une partie dans les filiales pour être prêt pour son retour au jeu.

5- Brandon Marshall (NYG)

Il a tout pour être encore un des très bons receveurs de la NFL. La question : veut-il encore être l’un des très bons receveurs de la NFL ?

Ils sont en progression

1- Alvin Kamara (NO)

Malgré la présence de Ingram et de Peterson, on sent que Sean Payton veut l’utiliser comme il utilisait jadis Darren Sproles, ce qui pourrait le rendre très payant en matière de fantasy football.

2- Joe Mixon (CIN)

Il a joué au-delà de Bernard et de Hill, ce qui fera de lui, à moins d’une blessure, le porteur de ballon numéro un à Cincinnati cette année. Ces statistiques pourraient monter en flèche.

3- Cameron Brate (TB)

AFP

Il est la cible favorite de Winston et il affronte la défensive poreuse des Patriots cette semaine. Une situation favorable pour cet ailier rapproché sous-estimé, mais ô combien efficace.

4- Evan Ingram (NYG)

Quand Manning n’a pas suffisamment de temps pour regarder ses options à cause de sa piètre ligne offensive, il se tourne souvent vers son ailier rapproché, ce qui pourrait rendre Ingram très payant à court terme.

5- Ameer Abdullah (DET)

Abdullah semble devenir tranquillement la meilleure option dans le champ-arrière du Detroit devant son compatriote Theo Riddick. Il est aussi dangereux au sol que par la passe, et cela pourrait bien avoir des dividendes dans votre fantasy.

Ils ont défendu avec autorité

1- Lions de Détroit

Les Lions jouent de mieux en mieux chaque semaine et place beaucoup de pression sur les attaques adverses. Une vraie belle surprise de la saison fantasy 2017!

2- Steelers de Pittsburgh

De bons repêchages font de la défensive des Steelers l’une des plus dominantes, encore une fois cette année.

3- Bills de Buffalo

AFP

Qui l’eut cru? Les Bills ont laissé savoir à toute la NFL qu’il ne serait pas facile de jouer contre eux, et ce, particulièrement au New Era Field de Buffalo.

Ils ont tout fait sauf défendre

1- Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le coordonnateur défensif des Patriots Matt Patricia a toujours l’air de garder son calme, mais la vérité est qu’il commence à être aussi nerveux que les partisans des Patriots. On n’a jamais vu une aussi mauvaise défensive sous l’air Belichick en Nouvelle-Angleterre.

2- Giants de New York

AFP

Avec les contrats monstres accordés à Oliver Vernon et Jason Pierre-Paul, il n’y a aucune raison valable pour expliquer les déboires de cette défensive, Le problème : elle passe beaucoup trop de temps sur le terrain.

3- Titans du Tennessee

On explique mal la tenue de la défensive des Titans en ce début de saison. Si l’équipe souhaite vraiment gagner sa division, la défensive devra faire nettement mieux.