Fondaction investit 8 millions $ dans l’énergie renouvelable

MONTRÉAL – Le Fonds de développement de la CSN, Fondaction, a annoncé mardi l’investissement de 8 millions $ afin de créer une coentreprise qui sera dédiée à des projets en énergie renouvelable.

Éolectric Capital (ÉOCAP) est un partenariat entre le fonds d’investissement et Éolectric, propriétaire et exploitant de projets d'énergie renouvelable et d'installations de production d'électricité.

«Fondaction s'est engagé à soutenir le développement et la mise en place de diverses initiatives de réduction de gaz à effet de serre afin de contribuer à la lutte aux changements climatiques», a expliqué Stephan Morency, chef adjoint de l'investissement de Fondaction, qui gère un actif de plus de 1,7 milliard $ provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 137 000 actionnaires.

«L'union avec Fondaction permet à ÉOCAP de pouvoir investir au taux du marché dans des projets d'infrastructures matures, mais aussi à des stades de développement normalement réservés aux capitaux de risque», a précisé Marc-Antoine Renaud, président d'ÉOCAP, qui gère plus de 500 millions $ d'actifs pour des groupes d'investisseurs.