Indonésie: une application de rencontres pour polygames controversée

Une application qui encourage la polygamie en Indonésie a provoqué une controverse dans le pays musulman le plus peuplé au monde, tandis que son concepteur affirme vouloir «simplement aider» les femmes de 40 à 60 ans.

Ayo Poligami, qui signifie «En avant la polygamie», est une application gratuite pour smartphone aidant les hommes à trouver des femmes désireuses de fonder de «grandes familles». L’application, qui s’adresse aux hommes célibataires et mariés, aux veufs et veuves, a déjà attiré plus de 56.000 utilisateurs depuis son lancement en avril, a déclaré mardi à l’AFP le concepteur, Lindu Cipta Pranayama.

Cette plateforme a été récemment fermée en raison d’un nombre élevé de comptes factices, mais une nouvelle version va être relancée jeudi avec des critères plus stricts pour les utilisateurs, a-t-il ajouté.

«En raison de la controverse, j’envisageais initialement de supprimer définitivement l’application, mais quand j’ai vu que beaucoup de femmes ayant la quarantaine ou la cinquantaine étaient encore vierges et célibataires, j’ai décidé de la garder», a expliqué le concepteur âgé de 35 ans.

Une loi de 1974 en Indonésie établit le mariage comme une union entre un homme et une femme, mais la polygamie est tolérée dans certaines circonstances, un homme pouvant avoir jusqu’à quatre épouses.

Un homme marié doit ainsi effectuer une demande auprès d’un tribunal islamique en respectant plusieurs conditions, notamment présenter un accord écrit de sa femme acceptant qu’il épouse une seconde femme.

Légale, la polygamie est en général mal vue dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Des défenseurs des droits des femmes estiment qu’il existe un lien étroit entre polygamie et violence domestique.

«Quand le mari pratique la polygamie, les femmes sont victimes d’une violence psychologique», a déclaré Adriana Venny Aryani, membre de la Commission nationale sur les violences faites aux femmes.

La polygamie dont l’application fait la promotion contrevient à la Constitution indonésienne, a-t-elle affirmé.